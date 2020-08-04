Разыскиваемый УФСИН житель Пензы просидел два года в квартире

САРАТОВ, 4 авг - РИА Новости. Житель Пензенской области, уклонившийся от условного наказания за кражу и более 10 лет находившийся в федеральном розыске, задержан в Подмосковье и будет этапирован для отбывания наказания в колонию общего режима, сообщила во вторник пресс-служба УФСИН по Пензенской области.
По данным ведомства, житель города Каменки в июле 2010 года был объявлен в федеральный розыск, поскольку уклонился от отбывания условного наказания за кражу запчастей со склада мастерской сельхозкооператива. Однако сотрудники УФСИН установили, что разыскиваемый скрывался на территории поселка Лунево Солнечногорского района Московской области.
"На протяжении 10 лет он и его родственники соблюдали все возможные меры конспирации. Благодаря слаженным действиям совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Московской области молодой человек был задержан на съемной квартире и доставлен в следственный изолятор. По словам задержанного, с 2018 года он ни разу не выходил из квартиры, даже в подъезд дома", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время 35-летний осужденный ожидает этапирования в исправительную колонию общего режима для отбывания наказания в виде двух лет лишения свободы.