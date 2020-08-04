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Минздрав Ливана сообщил о 30 погибших после взрыва в Бейруте
Жертвами взрыва в порту Бейрута, который произошел во вторник, стали 30 человек, около 2,5 тысячи пострадали, сообщил вечером ливанскому телеканалу министр... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T22:43
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Минздрав Ливана сообщил о 30 погибших после взрыва в Бейруте

21:53 04.08.2020 (обновлено: 22:43 04.08.2020)
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© REUTERS / Mohamed AzakirПоследствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Mohamed Azakir
ДОХА, 4 авг - РИА Новости. Жертвами взрыва в порту Бейрута, который произошел во вторник, стали 30 человек, около 2,5 тысячи пострадали, сообщил вечером ливанскому телеканалу министр здравоохранения страны Хамад Хассан.
"В результате взрыва погибли 30 человек, около 2,5 тысячи получили ранения", - сказал министр.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.
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