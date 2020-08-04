https://ria.ru/20200804/1575375874.html
Красный крест сообщил о более чем двух тысячах пострадавших в Бейруте
При взрыве в порту Бейрута пострадали 2,2 тысячи человек, сообщил глава ливанского Красного Креста Джордж Кетан. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T21:48
2020-08-04T22:44
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575372236.html
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бейрут
ливан
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Искореженные здания и столб дыма: последствия мощного взрыва в Бейруте
В районе порта в ливанской столице Бейруте прогремел мощный взрыв. Погибли более десяти человек.
2020-08-04T21:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире