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Красный крест сообщил о более чем двух тысячах пострадавших в Бейруте
При взрыве в порту Бейрута пострадали 2,2 тысячи человек, сообщил глава ливанского Красного Креста Джордж Кетан. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T22:44
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
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Искореженные здания и столб дыма: последствия мощного взрыва в Бейруте
В районе порта в ливанской столице Бейруте прогремел мощный взрыв. Погибли более десяти человек.
2020-08-04T21:48
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Красный крест сообщил о более чем двух тысячах пострадавших в Бейруте

21:48 04.08.2020 (обновлено: 22:44 04.08.2020)
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ДОХА/БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости. При взрыве в порту Бейрута пострадали 2,2 тысячи человек, сообщил глава ливанского Красного Креста Джордж Кетан.
При этом он заявил, что данная цифра не окончательная. В минздраве Ливана в свою очередь сообщают о 2500 пострадавших.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.
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