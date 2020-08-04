Бейрутские госпитали переполнены после взрыва в порту

ДОХА, 4 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Ливана Мухаммед Хассан заявил, что больницы в Бейруте переполнены пострадавшими от взрыва в порту Бейрута, и потребовал везти раненых в госпитали за пределами ливанской столицы, сообщил телеканал "Аль-Джазира"

"Больницы в Бейруте переполнены, следует везти раненых в госпитали за пределами Бейрута", - сказал Хассан.

Однако, как передает корреспондент телеканала "Аль-Джазира" из крупнейшего госпиталя Бейрута, машины скорой помощи с пострадавшими продолжают прибывать в госпиталь, где наблюдается хаос и неразбериха. При этом официальные лица не предоставляют информацию о числе погибших и раненых в результате взрыва.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.