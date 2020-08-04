https://ria.ru/20200804/1575375253.html
Бейрутские госпитали переполнены после взрыва в порту
Министр здравоохранения Ливана Мухаммед Хассан заявил, что больницы в Бейруте переполнены пострадавшими от взрыва в порту Бейрута, и потребовал везти раненых в... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T21:22
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взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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бейрут
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Искореженные здания и столб дыма: последствия мощного взрыва в Бейруте
В районе порта в ливанской столице Бейруте прогремел мощный взрыв. Погибли более десяти человек.
2020-08-04T21:22
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире
ДОХА, 4 авг - РИА Новости.
Министр здравоохранения Ливана
Мухаммед Хассан заявил, что больницы в Бейруте
переполнены пострадавшими от взрыва в порту Бейрута, и потребовал везти раненых в госпитали за пределами ливанской столицы, сообщил телеканал "Аль-Джазира"
.
"Больницы в Бейруте переполнены, следует везти раненых в госпитали за пределами Бейрута", - сказал Хассан.
Однако, как передает корреспондент телеканала "Аль-Джазира" из крупнейшего госпиталя Бейрута, машины скорой помощи с пострадавшими продолжают прибывать в госпиталь, где наблюдается хаос и неразбериха. При этом официальные лица не предоставляют информацию о числе погибших и раненых в результате взрыва.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.