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Бейрутские госпитали переполнены после взрыва в порту
Министр здравоохранения Ливана Мухаммед Хассан заявил, что больницы в Бейруте переполнены пострадавшими от взрыва в порту Бейрута, и потребовал везти раненых в... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T21:38
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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Искореженные здания и столб дыма: последствия мощного взрыва в Бейруте
В районе порта в ливанской столице Бейруте прогремел мощный взрыв. Погибли более десяти человек.
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Бейрутские госпитали переполнены после взрыва в порту

21:22 04.08.2020 (обновлено: 21:38 04.08.2020)
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© REUTERS / Karim SokhnУдарная волна от взрыва в Бейруте, Ливан
Ударная волна от взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Karim Sokhn
ДОХА, 4 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения Ливана Мухаммед Хассан заявил, что больницы в Бейруте переполнены пострадавшими от взрыва в порту Бейрута, и потребовал везти раненых в госпитали за пределами ливанской столицы, сообщил телеканал "Аль-Джазира".
"Больницы в Бейруте переполнены, следует везти раненых в госпитали за пределами Бейрута", - сказал Хассан.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Вчера, 20:50
Умер пострадавший при взрыве в Бейруте генсек ливанской партии
Однако, как передает корреспондент телеканала "Аль-Джазира" из крупнейшего госпиталя Бейрута, машины скорой помощи с пострадавшими продолжают прибывать в госпиталь, где наблюдается хаос и неразбериха. При этом официальные лица не предоставляют информацию о числе погибших и раненых в результате взрыва.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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