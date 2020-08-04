Ливанский телеканал выдвинул версию о происхождении взрыва в Бейруте

"После того, как генеральный директор генерал-майор общей безопасности Аббас Ибрагим заявил, что взрыв был вызван взрывчатыми веществами, хранящимися в порту, LBCI стало известно, что вещество, о котором говорил генерал Ибрагим, является взрывоопасным нитратом натрия, конфискованным с корабля более года назад и хранившимся на одном из складов порта", - отметил телеканал.