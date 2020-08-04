https://ria.ru/20200804/1575374547.html
Ливанский телеканал выдвинул версию о происхождении взрыва в Бейруте
Один из ведущих ливанских телеканалов LBCI выдвинул версию о происхождении взрыва в порту Бейрута во вторник, его источники сообщили о возможном взрыве нитрата... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T21:17
2020-08-04T21:17
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Искореженные здания и столб дыма: последствия мощного взрыва в Бейруте
В районе порта в ливанской столице Бейруте прогремел мощный взрыв. Погибли более десяти человек.
2020-08-04T21:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире
ДОХА, 4 авг - РИА Новости.
Один из ведущих ливанских телеканалов LBCI
выдвинул версию о происхождении взрыва в порту Бейрута
во вторник, его источники сообщили о возможном взрыве нитрата натрия, который был конфискован с одного из кораблей более года назад.
"После того, как генеральный директор генерал-майор общей безопасности Аббас Ибрагим заявил, что взрыв был вызван взрывчатыми веществами, хранящимися в порту, LBCI стало известно, что вещество, о котором говорил генерал Ибрагим, является взрывоопасным нитратом натрия, конфискованным с корабля более года назад и хранившимся на одном из складов порта", - отметил телеканал.
Ранее глава общей безопасности Ливана
Аббас Ибрагим отверг версию о взрыве пиротехники в порту Бейрута, которая выдвигалась ранее министром здравоохранения, и уточнил, что взрыв был вызван другими взрывчатыми веществами большой мощности.
Сильный взрыв прогремел вечером во вторник в районе порта Бейрута, взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. По предварительным данным, погибли десять человек, сотни получили ранения.