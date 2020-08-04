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Распространение нового коронавируса
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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 18 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло за сутки на 219 тысяч и превысило 18 миллионов, свыше 691 тысячи человек скончались, следует из... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-05T05:25
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 18 миллионов

21:14 04.08.2020 (обновлено: 05:25 05.08.2020)
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло за сутки на 219 тысяч и превысило 18 миллионов, свыше 691 тысячи человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 18 142 718, скончались 691 013 пациентов с коронавирусом.
За последние сутки в мире выявили 219 862 новых случая заражения COVID-19 и 4278 летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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