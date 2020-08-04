В пяти селах в Удмуртии открыли дома культуры после ремонта

УФА, 4 авг - РИА Новости. Дома культуры после ремонта в рамках реализации национального проекта "Культура" открылись в пяти селах Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Культурная жизнь жителей сразу пяти населенных пунктов вышла на новый уровень - после долгожданного ремонта открылись дома культуры в муниципальных образованиях. В рамках национального проекта "Культура" после капитального ремонта открылся Кулигинский сельский дом культуры Кезского района - настоящий центр русской культуры "Истоки Камы". Здесь провели работы по замене полов, заменили деревянные окна, внутренние и наружные дверные блоки, установили кирпичные перегородки, обновили освещение, отремонтировали зрительный зал и помещения музея", - сообщил Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, благодаря проекту партии "Единая Россия" "Культура малой Родины" в Кулигинском сельском доме культуры полностью обновили кресла в зрительном зале на сумму 400 тысяч рублей.
"Завершились ремонтные работы в сельских домах культуры Камбарского, Каракулинского и Ярского районов. Сельские дома культуры – это настоящие центры общественной и культурной жизни. Культура России - это не только крупные театры и музеи, ее корни в сельских домах культуры, небольших концертных залах, многофункциональных центрах. Поздравляю жителей с приятным событием", - обратился Бречалов к жителям Удмуртии.