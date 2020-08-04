В пяти селах в Удмуртии открыли дома культуры после ремонта

"Завершились ремонтные работы в сельских домах культуры Камбарского, Каракулинского и Ярского районов. Сельские дома культуры – это настоящие центры общественной и культурной жизни. Культура России - это не только крупные театры и музеи, ее корни в сельских домах культуры, небольших концертных залах, многофункциональных центрах. Поздравляю жителей с приятным событием", - обратился Бречалов к жителям Удмуртии.