https://ria.ru/20200804/1575374075.html
В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек
В Бейруте прогремел мощный взрыв в аэропорте, сообщило Национальное информационное агентство Ливана. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T21:00
2020-08-04T21:00
взрыв в бейруте
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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взрыв в бейруте
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. В Бейруте прогремел мощный взрыв в аэропорте, сообщило Национальное информационное агентство Ливана.
Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. После произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.
Взрыв услышали даже на расстоянии 250 километров в столице Кипра Никосии.
"Есть погибшие"
В окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла. Как передает с места событий корреспондент РИА Новости, людей посекло осколками стекол от витрин магазинов.
По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек.
В результате взрыва разрушено несколько домов. Сотрудник Красного Креста заявил РИА Новости, что под завалами могут находиться люди. На месте работают более 30 бригад организации, они оказывают помощь пострадавшим.
"Это было похоже на Хиросиму и Нагасаки": мощный взрыв в Бейруте © РИА Новости / Михаил Алаеддин
Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.
1
из 10
Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.
© REUTERS / Mohamed Azakir
"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.
2
из 10
"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.
© REUTERS / Mohamed Azakir
По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.
3
из 10
По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.
4
из 10
В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.
5
из 10
"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.
6
из 10
В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.
7
из 10
По меньшей мере десять человек погибли.
© AFP 2020 / Anwar Amro
Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.
8
из 10
Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.
9
из 10
Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.
10
из 10
Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.
1
из 10
Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.
2
из 10
"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.
3
из 10
По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.
4
из 10
В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.
5
из 10
"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.
6
из 10
В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.
7
из 10
По меньшей мере десять человек погибли.
8
из 10
Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.
9
из 10
Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.
10
из 10
Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.
"Хиросима и Нагасаки"
Губернатор
Бейрута
Марван Аббуд сообщил, что власти потеряли связь с одной из пожарных команд, которая отправилась на тушение пожара. Огонь также пытаются потушить вертолеты.
Политик сравнил взрыв с ядерным ударом в 1945 году по
Хиросиме
и
Нагасаки
.
От взрывной волны пострадал фасад здания посольства России в
Ливане
. Как рассказал представитель дипведомства, никто из сотрудников не получил ранений.
В посольстве отметили, что взрыв мог произойти в ангаре с пиротехникой, рядом с которым мог находиться склад с газовыми баллонами. Согласно данным двух сервисов по отслеживанию судов, российских кораблей в порту Бейрута не было.
Представитель дипмиссии пока не знает, есть ли среди пострадавших россияне.
Армия
Израиля
отказалась комментировать РИА Новости информацию о ракетном ударе.
"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - заявил собеседник агентства.
В свою очередь, глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о взрыве пиротехники, заявив, что это были другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время.