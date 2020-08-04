В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек

Дым от взрыва в Бейруте, Ливан

© AP Photo / Hassan Ammar Дым от взрыва в Бейруте, Ливан

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. В Бейруте прогремел мощный взрыв в аэропорте, сообщило Национальное информационное агентство Ливана.

Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. После произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.

Взрыв услышали даже на расстоянии 250 километров в столице Кипра Никосии.

"Есть погибшие"

В окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла. Как передает с места событий корреспондент РИА Новости, людей посекло осколками стекол от витрин магазинов.

По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек.

В результате взрыва разрушено несколько домов. Сотрудник Красного Креста заявил РИА Новости, что под завалами могут находиться люди. На месте работают более 30 бригад организации, они оказывают помощь пострадавшим.

"Хиросима и Нагасаки"

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что власти потеряли связь с одной из пожарных команд, которая отправилась на тушение пожара. Огонь также пытаются потушить вертолеты.

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От взрывной волны пострадал фасад здания посольства России в Ливане . Как рассказал представитель дипведомства, никто из сотрудников не получил ранений.

В посольстве отметили, что взрыв мог произойти в ангаре с пиротехникой, рядом с которым мог находиться склад с газовыми баллонами. Согласно данным двух сервисов по отслеживанию судов, российских кораблей в порту Бейрута не было.

Представитель дипмиссии пока не знает, есть ли среди пострадавших россияне.

Армия Израиля отказалась комментировать РИА Новости информацию о ракетном ударе.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - заявил собеседник агентства.