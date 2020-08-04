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В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек
В Бейруте прогремел мощный взрыв в аэропорте, сообщило Национальное информационное агентство Ливана. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T21:00
взрыв в бейруте
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
взрыв в бейруте

В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек

21:00 04.08.2020
14782
© AP Photo / Hassan AmmarДым от взрыва в Бейруте, Ливан
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
© AP Photo / Hassan Ammar
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. В Бейруте прогремел мощный взрыв в аэропорте, сообщило Национальное информационное агентство Ливана.
Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. После произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.
Взрыв услышали даже на расстоянии 250 километров в столице Кипра Никосии.
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"Есть погибшие"

В окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла. Как передает с места событий корреспондент РИА Новости, людей посекло осколками стекол от витрин магазинов.
По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек.
В результате взрыва разрушено несколько домов. Сотрудник Красного Креста заявил РИА Новости, что под завалами могут находиться люди. На месте работают более 30 бригад организации, они оказывают помощь пострадавшим.
"Это было похоже на Хиросиму и Нагасаки": мощный взрыв в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
1 из 10

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© REUTERS / Mohamed Azakir

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
2 из 10

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

Последствия пожара в Бейруте, Ливан
3 из 10

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

Здание с выбитыми окнами в Бейруте после взрыва в районе порта
4 из 10

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

Люди, пострадавшие от осколков витрин, выбитых в результате взрыва в районе порта в Бейруте
5 из 10

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

Осколки выбитых витрин и окон зданий в Бейруте после взрыва в районе порта
6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© AFP 2020 / Anwar Amro

По меньшей мере десять человек погибли.

Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
7 из 10

По меньшей мере десять человек погибли.

© AFP 2020 / Anwar Amro
© AFP 2020 / Anwar Amro

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

Осмотр пострадавшего после взрыва в Бейруте
8 из 10

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

© AFP 2020 / Anwar Amro
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
9 из 10

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© REUTERS / Issam Abdallah

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
10 из 10

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

© REUTERS / Issam Abdallah
1 из 10

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
2 из 10

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

© REUTERS / Mohamed Azakir
3 из 10

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

© REUTERS / Mohamed Azakir
4 из 10

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
7 из 10

По меньшей мере десять человек погибли.

© AFP 2020 / Anwar Amro
8 из 10

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

© AFP 2020 / Anwar Amro
9 из 10

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
10 из 10

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

© REUTERS / Issam Abdallah

"Хиросима и Нагасаки"

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что власти потеряли связь с одной из пожарных команд, которая отправилась на тушение пожара. Огонь также пытаются потушить вертолеты.
Политик сравнил взрыв с ядерным ударом в 1945 году по Хиросиме и Нагасаки.
От взрывной волны пострадал фасад здания посольства России в Ливане. Как рассказал представитель дипведомства, никто из сотрудников не получил ранений.
В посольстве отметили, что взрыв мог произойти в ангаре с пиротехникой, рядом с которым мог находиться склад с газовыми баллонами. Согласно данным двух сервисов по отслеживанию судов, российских кораблей в порту Бейрута не было.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Вчера, 20:50
Умер пострадавший при взрыве в Бейруте генсек ливанской партии
Представитель дипмиссии пока не знает, есть ли среди пострадавших россияне.
Армия Израиля отказалась комментировать РИА Новости информацию о ракетном ударе.
"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - заявил собеседник агентства.
В свою очередь, глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о взрыве пиротехники, заявив, что это были другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время.
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Взрыв в Бейруте
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