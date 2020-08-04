Умер пострадавший при взрыве в Бейруте генсек ливанской партии

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ливанской националистической партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян скончался в результате мощного взрыва, который произошел во вторник вечером в порту Бейрута, сообщает телеканал Генеральный секретарь ливанской националистической партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян скончался в результате мощного взрыва, который произошел во вторник вечером в порту Бейрута, сообщает телеканал "Аль-Арабия"

Ранее СМИ сообщали, что после взрыва политик получил тяжелые ранения, его состояние оценивалось как критическое. По данным ряда СМИ, Наджарьян впал в кому, за его жизнь боролись врачи.

"Генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" скончался от ранений после взрыва", - сообщило ТВ.

"Аль-Катаиб" является правой оппозиционной партией Ливана, представляющей интересы ливанских христиан-маронитов. Ее лидером является Сами Жмайель. Партия выступала одним из инициаторов уличных протестов и массовых демонстраций, проходивших в Ливане летом и призывавших к отстранению от власти действующего правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным корреспондента РИА Новости, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.

Информагентство Ливана заявляло, что эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники, однако позже глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о пиротехнике, отметив, что сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время.