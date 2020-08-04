В ООН прокомментировали взрыв в Бейруте

"У нас нет информации о том, что именно произошло, что стало причиной этого, был ли это инцидент случайный или искусственно созданный", - заявил Хак журналистам.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным корреспондента РИА Новости, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.