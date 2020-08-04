Курс доллара перешел к снижению на новостях о взрыве в Бейруте

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Курс доллара к основным мировым валютам стал снижаться во вторник на фоне новости о том, что в порту Бейрута произошел взрыв, и последующих заявлений Израиля о непричастности к этому событию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.37 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 93,4 пункта, до взрыва показатель слабо рос и составлял 93,58 пункта. Курс евро к доллару поднимался до 1,1783 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1761 доллара за евро, до взрыва курс составлял 1,1755 доллара. При этом курс доллара к ливанскому фунту зафиксирован на уровне около 1,5 тысячи ливанских фунтов за доллар.
Вчера, 16:46АкцентыЗакат доллара? Американской валюте опять пророчат полный крахМировые СМИ и экспертное сообщество обращают внимание на заметное ослабление доллара по отношению к евро. Тому масса причин: от экономического спада и торговой войны США с Китаем до печатания новых денег. Однако смерть или тяжелую болезнь доллару предсказывают десятилетиями.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута. По данным корреспондента РИА Новости, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. По последним данным, более 70 человек погибли, свыше трех тысяч ранены.
Ливанские СМИ сообщали, что эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники, однако позже глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о пиротехнике, отметив, что сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время.
Власти Израиля опровергли причастность к инциденту в ливанской столице.