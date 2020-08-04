Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575373203.html
Курс доллара перешел к снижению на новостях о взрыве в Бейруте
Курс доллара к основным мировым валютам стал снижаться во вторник на фоне новости о том, что в порту Бейрута произошел взрыв, и последующих заявлений Израиля о... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-05T05:03
взрыв в бейруте
динамика курсов валют
бейрут
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575372622_0:0:3057:1720_1400x0_80_0_0_a4802ee69d3ef54aa1dd2dfd03f72f22.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575360084.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575370238.html
2
бейрут
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575372622_0:0:3057:1720_1400x0_80_0_0_a4802ee69d3ef54aa1dd2dfd03f72f22.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575372622_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_62a717cfecd9cc45f9299abb61271e36.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575372622_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_47204b08a24df1694ab5974bd75f1761.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв в бейруте, динамика курсов валют, бейрут, ливан, в мире

Курс доллара перешел к снижению на новостях о взрыве в Бейруте

20:43 04.08.2020 (обновлено: 05:03 05.08.2020)
10103
© REUTERS / Mohamed AzakirПоследствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Mohamed Azakir
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Курс доллара к основным мировым валютам стал снижаться во вторник на фоне новости о том, что в порту Бейрута произошел взрыв, и последующих заявлений Израиля о непричастности к этому событию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.37 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 93,4 пункта, до взрыва показатель слабо рос и составлял 93,58 пункта. Курс евро к доллару поднимался до 1,1783 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1761 доллара за евро, до взрыва курс составлял 1,1755 доллара. При этом курс доллара к ливанскому фунту зафиксирован на уровне около 1,5 тысячи ливанских фунтов за доллар.
Американские доллары
Вчера, 16:46Акценты
Закат доллара? Американской валюте опять пророчат полный крахМировые СМИ и экспертное сообщество обращают внимание на заметное ослабление доллара по отношению к евро. Тому масса причин: от экономического спада и торговой войны США с Китаем до печатания новых денег. Однако смерть или тяжелую болезнь доллару предсказывают десятилетиями.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута. По данным корреспондента РИА Новости, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. По последним данным, более 70 человек погибли, свыше трех тысяч ранены.
Ливанские СМИ сообщали, что эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники, однако позже глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о пиротехнике, отметив, что сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время.
Власти Израиля опровергли причастность к инциденту в ливанской столице.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Вчера, 19:40
Будто атомный удар. В Сети появилось видео с места взрыва в Бейруте
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
76101057
Обсудить 2
Взрыв в БейрутеДинамика курсов валютБейрутЛиванВ мире
Рекомендуем
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
Цены на нефть ускорили темпы роста после взрыва в Бейруте
LIVE: В Бейруте прогремел мощный взрыв
Взрыв в Бейруте. Онлайн-репортаж
Видео потасовки с участием украинской топ-модели в Турции
Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Трамп объяснил, почему считает взрыв в Бейруте "нападением"
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных "паковать манатки"
Трубы для газопровода Северный поток-2
Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Пицца
Гавайскую пиццу в России предложили запретить
Черногория
Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
В ООН прокомментировали взрыв в Бейруте
Пограничник на КПП
На границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов
Автомобиль скорой помощи в США
У берегов Калифорнии обнаружили машину-амфибию и утонувших морпехов
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Дагестане с обрыва упал грузовик, в котором были дети
Последствия взрыва в Бейруте
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
Спецназ блокирует дорогу после конфликта в поселке Масанчи недалеко от границы на юге Казахстана. 8 февраля 2020
Граждане Киргизии и Узбекистана смогут покинуть Россию 6 августа
Вышка мобильной связи
Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Число умерших от COVID-19 в мире превысило 700 тысяч человек
08:06Синоптики пообещали жаркую погоду в Москве в среду
07:57Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте
07:18Дегтярев не захотел повышать себе зарплату
07:02Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли
06:52Врач дала советы страдающим от гипертонии
05:09Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google
05:07Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта
04:08СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
03:28Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
03:27Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
03:24Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов
03:21Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
03:18Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19
03:15В МГМУ рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
03:12Россияне назвали причины увольнения с работы
03:04С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
03:00Уникальные искусственные кровеносные сосуды разработали в России
02:58Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
02:19Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
Лента новостейМолния