Курс доллара перешел к снижению на новостях о взрыве в Бейруте

По состоянию на 20.37 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 93,4 пункта, до взрыва показатель слабо рос и составлял 93,58 пункта. Курс евро к доллару поднимался до 1,1783 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1761 доллара за евро, до взрыва курс составлял 1,1755 доллара. При этом курс доллара к ливанскому фунту зафиксирован на уровне около 1,5 тысячи ливанских фунтов за доллар.