США готовы предложить помощь Ливану в связи со взрывом в Бейруте

Два взрыва произошли в районе порта Бейрута. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.

"Мы внимательно следим за сообщениями о взрыве в Бейруте 4 августа. Согласно сообщениям, взрыв произошел в порту Бейрута и рядом с ним. Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования всем пострадавшим и готовы предложить всю возможную помощь. Мы тесно сотрудничаем с местными властями, чтобы определить, пострадали ли какие-либо граждане США. Информации о причинах взрыва у нас нет", - сказал представитель ведомства.