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США готовы предложить помощь Ливану в связи со взрывом в Бейруте
США готовы оказать помощь Ливану в связи со взрывом в Бейруте, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T20:54
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взрыв в бейруте, сша, бейрут, ливан, в мире

США готовы предложить помощь Ливану в связи со взрывом в Бейруте

20:39 04.08.2020 (обновлено: 20:54 04.08.2020)
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© REUTERS / Mohamed AzakirПоследствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Mohamed Azakir
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. США готовы оказать помощь Ливану в связи со взрывом в Бейруте, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
Два взрыва произошли в районе порта Бейрута. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.
"Мы внимательно следим за сообщениями о взрыве в Бейруте 4 августа. Согласно сообщениям, взрыв произошел в порту Бейрута и рядом с ним. Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования всем пострадавшим и готовы предложить всю возможную помощь. Мы тесно сотрудничаем с местными властями, чтобы определить, пострадали ли какие-либо граждане США. Информации о причинах взрыва у нас нет", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что госдепартамент призывает граждан США избегать районов, затронутых взрывом.
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
Вчера, 20:33
В результате взрыва в Бейруте пострадал консул Казахстана
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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