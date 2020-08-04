При взрыве в Бейруте пострадала сотрудница российского посольства

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сотрудница посольства РФ в Бейруте незначительно пострадала после взрыва, произошедшего сегодня в порту ливанской столицы, ее жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
"Незначительно (пострадала – прим. ред.), ее жизни ничего не угрожает. Стекло разбилось – человек просто поранился", - сказал он.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным корреспондента РИА Новости, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.
Информагентство Ливана заявляло, что эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники, однако позже глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о пиротехнике, отметив, что сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время. Израиль отрицает причастность к инциденту. Президент Ливана созвал Высший совет по национальной обороне на экстренную встречу.
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