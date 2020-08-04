https://ria.ru/20200804/1575372161.html
В результате взрыва в Бейруте пострадало здание торгпредства России
Здание торгпредства России в Бейруте пострадало в результате мощного взрыва, прогремевшего в порту ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T20:26
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взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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бейрут
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры мощного взрыва в районе порта в Бейруте
Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире
БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин.
Здание торгпредства России
в Бейруте
пострадало в результате мощного взрыва, прогремевшего в порту ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
В жилых квартирах здания от взрывной волны вылетели стекла и балконные двери. В том числе пострадало представительство РИА Новости.
Среди жителей торгпредства, по предварительным данным, пострадавших нет.
Торгпредство РФ расположено в нескольких километрах от эпицентра взрыва.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута. По данным корреспондента РИА Новости, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.