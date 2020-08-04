Ремонт участка Тверской улицы в Москве завершен досрочно

Люди на одном из пешеходных переходов на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства досрочно завершили ремонт участка Тверской улицы, движение транспорта открыто, сообщил РИА Новости заместитель мэра Специалисты Комплекса городского хозяйства досрочно завершили ремонт участка Тверской улицы, движение транспорта открыто, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков

"Масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка завершены досрочно. В них в общей сложности приняли участие более 2,2 тысячи специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и свыше 1350 единиц различной техники", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что общая площадь работ составила около 50 тысяч квадратных метров. Для выполнения ремонта потребовалось 8,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси.

"Замена асфальта проводилась по новой технологии бесшовной укладки "единым ковром", которая позволяет сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке", - отметил Бирюков.

Он пояснил, что дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2016 году по той же технологии.

"Метод доказал свою работоспособность, покрытие прослужило пять сезонов при нормативном сроке три. Но наступил период, когда начали выявлять колейность на пределах допустимых норм, поэтому было принято решение закрыть улицу на двое суток и провести мероприятия по замене асфальтобетонного покрытия", - уточнил заммэра.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что работы проходили в несколько этапов. Вначале было проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия.

"Затем специалисты приступили к ремонту бордюрного камня, причем из трех тысяч погонных метров, установленных в 2016 году на этом участке Тверской улицы, потребовалась замена только 17 метров", - подчеркнул Бирюков.

Он отметил, что после этого были установлены смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Следующим шагом стало нанесение битумной эмульсии на нижний слой полотна для лучшего сопряжения двух слоев покрытия и непосредственно укладка асфальта.