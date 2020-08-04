Губернатор Бейрута сообщил о потере связи с одной из пожарных команд

"Нам сообщили, что в порту пожар, и туда отправилась пожарная команда из десяти человек, они поехали тушить, потом прогремел взрыв, и они исчезли", - сказал Аббуд, чье выступление транслировалось ливанскими СМИ.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута. По данным корреспондента РИА Новости, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.