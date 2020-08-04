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Израиль заявил о непричастности к взрывам в Бейруте
Израиль не причастен к инциденту в ливанской столице, где ранее сегодня произошел мощный взрыв, сообщает телеканал кнессета со ссылкой на государственный... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T20:31
взрыв в бейруте
бейрут
израиль
ливан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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взрыв в бейруте, бейрут, израиль, ливан, в мире

Израиль заявил о непричастности к взрывам в Бейруте

20:16 04.08.2020 (обновлено: 20:31 04.08.2020)
2248
© РИА Новости / Михаил Алаеддин Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 авг - РИА Новости. Израиль не причастен к инциденту в ливанской столице, где ранее сегодня произошел мощный взрыв, сообщает телеканал кнессета со ссылкой на государственный источник.

"Израиль не связан с событием, произошедшим в Ливане", - сообщает телеканал.

Ранее армия Израиля касательно информации о ракетном ударе по порту Бейрута заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения иностранных СМИ.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута. По данным корреспондента РИА Новости, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
Вчера, 20:17Сказано в эфире
"Весь город пострадал": очевидец об обстановке в Бейруте после взрываПредставитель МИА "Россия сегодня" в Ливанской Республике Михаил Алаеддин рассказал радио Sputnik об обстановке в Бейруте после серии взрывов.
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
1897316128
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Взрыв в БейрутеБейрутИзраильЛиванВ мире
Популярные комментарии
Таки правду ! )))
4 августа, 21:51
NPNick Prosto Nick
1500001
Ой да шо вы говорите...
4 августа, 21:43
СССергей Смирнов
140070
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