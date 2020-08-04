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Генсек ливанской партии "Аль-Катаиб" пострадал из-за взрыва в Бейруте
Генеральный секретарь ливанской националистической партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян получил серьезное ранение в результате взрыва, который произошел ранее во РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T20:40
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
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РИА Новости
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Кадры мощного взрыва в районе порта в Бейруте
Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута.
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видео, взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире
Генсек ливанской партии "Аль-Катаиб" пострадал из-за взрыва в Бейруте
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ливанской националистической партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян получил серьезное ранение в результате взрыва, который произошел ранее во вторник в порту Бейрута, его состояние оценивается как критическое, передает телеканал "Аль-Арабия".
2020-08-04T20:16
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Генсек ливанской партии "Аль-Катаиб" пострадал из-за взрыва в Бейруте

20:16 04.08.2020 (обновлено: 20:40 04.08.2020)
5400
© REUTERS / Karim SokhnДым от взрыва в Бейруте, Ливан
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Karim Sokhn
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ливанской националистической партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян получил серьезное ранение в результате взрыва, который произошел ранее во вторник в порту Бейрута, его состояние оценивается как критическое, передает телеканал "Аль-Арабия".
Подробности инцидента телеканал не приводит. Между тем, как информирует местное издание Lebanon24, после случившегося Наджарьян впал в кому. Сейчас врачи оказывают ему медицинскую помощь.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута. По данным корреспондента РИА Новости, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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