Данных о россиянах среди пострадавших при взрыве в Бейруте пока нет

Дым от взрыва в Бейруте, Ливан

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Посольство РФ в Ливане пока не располагает информацией о россиянах среди пострадавших при взрыве в порту Бейрута , сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.

"На данный момент не располагаем информацией относительно точного количества погибших и раненых. Посольство и консульский отдел отслеживают ситуацию с россиянами, пока на данный момент мы не располагаем сведениями о российских гражданах", - сказал он.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о взрыве в районе порта Бейрута. Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. После произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.

Сотни человек получили ранения, в окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла.