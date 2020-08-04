Израильская армия не комментирует сообщения о ракетном ударе по Бейруту

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.
Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.
"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.
"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.
По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.
По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.
В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.
В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.
"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.
"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.
В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.
В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.
Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.
Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.
Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.
Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.
Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.
"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.
По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.
В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.
"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.
В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.
Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.
Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.