https://ria.ru/20200804/1575370377.html
Губернатор Бейрута сравнил взрыв с ударами по Хиросиме
Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил мощный взрыв в столичном порту с ядерным ударом в 1945 году по японским городам Хиросима и Нагасаки. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:44
2020-08-04T20:31
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил мощный взрыв в столичном порту с ядерным ударом в 1945 году по японским городам Хиросима и Нагасаки.
"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", - сказал губернатор, чье выступление транслировали все ведущие ливанские телеканалы.
Ранее он сообщил, что потеряна связь с одной из пожарных бригад, которая направилась в район взрыва. Сейчас ее местоположение неизвестно.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута. По данным корреспондента РИА Новости, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.
По данным Национального информационного агентства Ливана
, эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута
стал склад пиротехники.