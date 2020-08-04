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Губернатор Бейрута сравнил взрыв с ударами по Хиросиме
Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил мощный взрыв в столичном порту с ядерным ударом в 1945 году по японским городам Хиросима и Нагасаки. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T20:31
взрыв в бейруте
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РИА Новости
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Губернатор Бейрута сравнил взрыв с ударами по Хиросиме

19:44 04.08.2020 (обновлено: 20:31 04.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВыбитые витрины первых этажей зданий в Бейруте после взрыва в районе порта
Выбитые витрины первых этажей зданий в Бейруте после взрыва в районе порта
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил мощный взрыв в столичном порту с ядерным ударом в 1945 году по японским городам Хиросима и Нагасаки.
"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", - сказал губернатор, чье выступление транслировали все ведущие ливанские телеканалы.
Ранее он сообщил, что потеряна связь с одной из пожарных бригад, которая направилась в район взрыва. Сейчас ее местоположение неизвестно.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута. По данным корреспондента РИА Новости, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.
По данным Национального информационного агентства Ливана, эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Вчера, 19:40
Будто атомный удар. В Сети появилось видео с места взрыва в Бейруте
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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