Российское посольство рассказало о взрыве в Бейруте

"Примерно в 18.15-18.19 по местному времени прозвучал взрыв в районе порта Бейрут. По предварительной версии взрыв произошел в одном из ангаров, где хранилась пиротехника, предназначавшаяся для праздника. Вполне возможно, что дополнительный импульс взрыву был придан тем, что неподалеку находился склад с баллоном бытового газа", - сказал он.