https://ria.ru/20200804/1575370342.html
Российское посольство рассказало о взрыве в Бейруте
Взрыв в Бейруте, предварительно, произошел в ангаре с пиротехникой, рядом мог находиться склад с газовыми баллонами, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:43
2020-08-04T20:32
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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бейрут
ливан
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры мощного взрыва в районе порта в Бейруте
Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута.
2020-08-04T19:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Взрыв в Бейруте
, предварительно, произошел в ангаре с пиротехникой, рядом мог находиться склад с газовыми баллонами, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Ливане
.
"Примерно в 18.15-18.19 по местному времени прозвучал взрыв в районе порта Бейрут. По предварительной версии взрыв произошел в одном из ангаров, где хранилась пиротехника, предназначавшаяся для праздника. Вполне возможно, что дополнительный импульс взрыву был придан тем, что неподалеку находился склад с баллоном бытового газа", - сказал он.
По словам представителя дипмиссии, площадь поражения в результате взрыва "достаточно большая".
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о взрыве в районе порта Бейрута. Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. После произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.
Сотни человек получили ранения, в окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла.
По данным Национального информационного агентства Ливана эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники.