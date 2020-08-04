Сообщается о первых жертвах взрыва в Бейруте

ДОХА, 4 авг - РИА Новости. Тела по меньшей мере шести человек найдены на месте сильного взрыва в порту Бейрута, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на ливанских журналистов.
Агенство Рейтер со ссылкой на источники в системе здравоохранения и силах безопасности Ливана сообщило, что не менее 10 человек погибли в результате взрыва в Бейруте.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о взрыве в районе порта Бейрута. Ему предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. После произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.
Сотни человек получили ранения, в окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла.
Служба скорой помощи Бейрута призвала добровольцев сдавать кровь для раненых.
По данным Национального информационного агентства Ливана, эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники.