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Сообщается о первых жертвах взрыва в Бейруте
Тела по меньшей мере шести человек найдены на месте сильного взрыва в порту Бейрута, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на ливанских... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T20:32
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры мощного взрыва в районе порта в Бейруте
Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута.
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Кадры мощного взрыва в районе порта в Бейруте
Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута.
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РИА Новости
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видео, взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире
Сообщается о первых жертвах взрыва в Бейруте
ДОХА, 4 авг - РИА Новости. Тела по меньшей мере шести человек найдены на месте сильного взрыва в порту Бейрута, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на ливанских журналистов.
2020-08-04T19:42
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Сообщается о первых жертвах взрыва в Бейруте

19:42 04.08.2020 (обновлено: 20:32 04.08.2020)
7766
ДОХА, 4 авг - РИА Новости. Тела по меньшей мере шести человек найдены на месте сильного взрыва в порту Бейрута, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на ливанских журналистов.
Агенство Рейтер со ссылкой на источники в системе здравоохранения и силах безопасности Ливана сообщило, что не менее 10 человек погибли в результате взрыва в Бейруте.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о взрыве в районе порта Бейрута. Ему предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. После произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.
Сотни человек получили ранения, в окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла.
Служба скорой помощи Бейрута призвала добровольцев сдавать кровь для раненых.
По данным Национального информационного агентства Ливана, эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники.
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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