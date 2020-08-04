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В результате взрыва в Бейруте повреждено здание посольства России
Фасад здания посольства РФ в Ливане получил повреждения в результате взрыва в районе порта Бейрута, российские дипломаты не пострадали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T20:56
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353
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бейрут, взрыв в бейруте, ливан, в мире

В результате взрыва в Бейруте повреждено здание посольства России

19:40 04.08.2020 (обновлено: 20:56 04.08.2020)
6549
© REUTERS / Issam AbdallahПоследствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Issam Abdallah
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Фасад здания посольства РФ в Ливане получил повреждения в результате взрыва в районе порта Бейрута, российские дипломаты не пострадали, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
"Посольство получило небольшие фасадные повреждения, среди его сотрудников пострадавших нет", - сказал он.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о взрыве в районе порта Бейрута. Ему предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. После произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.
Сотни человек получили ранения, в окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла.
По данным Национального информационного агентства Ливана, эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники. По последним данным, погибли как минимум 10 человек.
Кадры мощного взрыва в районе порта в Бейруте
Вчера, 19:31
Очевидцы сравнили взрыв в Бейруте с землетрясением
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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