https://ria.ru/20200804/1575370210.html
В результате взрыва в Бейруте повреждено здание посольства России
Фасад здания посольства РФ в Ливане получил повреждения в результате взрыва в районе порта Бейрута, российские дипломаты не пострадали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:40
2020-08-04T20:56
бейрут
взрыв в бейруте
ливан
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бейрут, взрыв в бейруте, ливан, в мире
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Фасад здания посольства РФ в Ливане
получил повреждения в результате взрыва в районе порта Бейрута
, российские дипломаты не пострадали, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
"Посольство получило небольшие фасадные повреждения, среди его сотрудников пострадавших нет", - сказал он.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о взрыве в районе порта Бейрута. Ему предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. После произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.
Сотни человек получили ранения, в окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла.
По данным Национального информационного агентства Ливана, эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники. По последним данным, погибли как минимум 10 человек.