В результате взрыва в Бейруте повреждено здание посольства России

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Фасад здания посольства РФ в Фасад здания посольства РФ в Ливане получил повреждения в результате взрыва в районе порта Бейрута , российские дипломаты не пострадали, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.

"Посольство получило небольшие фасадные повреждения, среди его сотрудников пострадавших нет", - сказал он.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о взрыве в районе порта Бейрута. Ему предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. После произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.

Сотни человек получили ранения, в окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла.