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Тамбовская область
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Тамбовский губернатор открыл новый корпус детсада в Кирсанове
В городе Кирсанове Тамбовской области во вторник официально открыт новый корпус детского сада "Ромашка", рассчитанный на детей раннего возраста, сообщил РИА... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:38
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353
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тамбовская область, общество

Тамбовский губернатор открыл новый корпус детсада в Кирсанове

19:38 04.08.2020
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© Fotolia / ChiccoDodiFCДетский сад
Детский сад
© Fotolia / ChiccoDodiFC
ТАМБОВ, 4 авг – РИА Новости. В городе Кирсанове Тамбовской области во вторник официально открыт новый корпус детского сада "Ромашка", рассчитанный на детей раннего возраста, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Строительство корпуса детсада велось с 2018 года в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография". На эти цели выделено почти 63 миллиона рублей. Из них 25,5 миллионов рублей – средства федерального бюджета, остальные – областного.
"Это подразделение "Ромашки" рассчитано на детей раннего возраста. Здесь организованы три группы воспитанников. В одной занимаются малыши с 1 года до 2 лет - 10 человек, в двух других – девочки и мальчики с 2 до 3 лет, по 20 человек каждая. На территории детского сада расположены три площадки с игровым оборудованием, физкультурная площадка. Во всех групповых помещениях созданы комфортные условия для приема малышей. Есть сенсорная комната и творческая мастерская", - сказал представитель пресс-службы.
Поздравить коллектив дошкольного учреждения с открытием приехал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Он осмотрел помещения детского сада, поблагодарил строителей, руководство города за активную поддержку и коллектив детсада за профессиональную организацию комфортных условий.
Детский сад
15 июля, 20:53Тамбовская область
В Мичуринском районе Тамбовской области открылся детсад на 50 мест
"Строительство детского сада в городе Кирсанове позволило полностью ликвидировать очередь на устройство детей раннего возраста в детские сады, предоставить возможность социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, создать новые рабочие места. Все сделано с любовью, от сердца", - отметил Никитин.
В пресс-службе добавили, что концепцией нового дошкольного учреждения является знакомство с народным фольклором и создание образовательной среды, способствующей формированию нравственно-эстетических представлений у детей раннего возраста.
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