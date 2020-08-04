Тамбовский губернатор открыл новый корпус детсада в Кирсанове

ТАМБОВ, 4 авг – РИА Новости. В городе Кирсанове Тамбовской области во вторник официально открыт новый корпус детского сада "Ромашка", рассчитанный на детей раннего возраста, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Строительство корпуса детсада велось с 2018 года в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография". На эти цели выделено почти 63 миллиона рублей. Из них 25,5 миллионов рублей – средства федерального бюджета, остальные – областного.
"Это подразделение "Ромашки" рассчитано на детей раннего возраста. Здесь организованы три группы воспитанников. В одной занимаются малыши с 1 года до 2 лет - 10 человек, в двух других – девочки и мальчики с 2 до 3 лет, по 20 человек каждая. На территории детского сада расположены три площадки с игровым оборудованием, физкультурная площадка. Во всех групповых помещениях созданы комфортные условия для приема малышей. Есть сенсорная комната и творческая мастерская", - сказал представитель пресс-службы.
Поздравить коллектив дошкольного учреждения с открытием приехал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Он осмотрел помещения детского сада, поблагодарил строителей, руководство города за активную поддержку и коллектив детсада за профессиональную организацию комфортных условий.
"Строительство детского сада в городе Кирсанове позволило полностью ликвидировать очередь на устройство детей раннего возраста в детские сады, предоставить возможность социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, создать новые рабочие места. Все сделано с любовью, от сердца", - отметил Никитин.
В пресс-службе добавили, что концепцией нового дошкольного учреждения является знакомство с народным фольклором и создание образовательной среды, способствующей формированию нравственно-эстетических представлений у детей раннего возраста.