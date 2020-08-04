Тамбовский губернатор открыл новый корпус детсада в Кирсанове

"Это подразделение "Ромашки" рассчитано на детей раннего возраста. Здесь организованы три группы воспитанников. В одной занимаются малыши с 1 года до 2 лет - 10 человек, в двух других – девочки и мальчики с 2 до 3 лет, по 20 человек каждая. На территории детского сада расположены три площадки с игровым оборудованием, физкультурная площадка. Во всех групповых помещениях созданы комфортные условия для приема малышей. Есть сенсорная комната и творческая мастерская", - сказал представитель пресс-службы.