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СМИ: Канье Уэст отозвал заявку на участие в выборах в одном из штатов
Американский рэпер Канье Уэст отозвал свою заявку для участия в выборах президента США в штате Нью-Джерси, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:37
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
канье уэст
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нью-джерси
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574430055_0:0:2764:1555_1400x0_80_0_0_7eea370a7269a2d4ddfe2ba600423ebc.jpg
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дональд трамп, канье уэст, джо байден, нью-джерси, сша, в мире

СМИ: Канье Уэст отозвал заявку на участие в выборах в одном из штатов

19:37 04.08.2020
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© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст
© AP Photo / Michael Wyke
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст отозвал свою заявку для участия в выборах президента США в штате Нью-Джерси, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на электронную переписку штаба кандидата и местных властей.
Сообщается, что административному судье штата Гейлу Куксону поступило письмо, отправленное с электронного адреса предвыборной кампании Уэста с отказом от участия в выборах.
"Я буду рассматривать это письмо как просьбу об отзыве вашей заявки быть номинированным на пост президента США в штате Нью-Джерси", - ответил судья.
В конце июля местный специалист по избирательному праву подал жалобу на заявку Уэста. В иске указывалось, что некоторые подписи избирателей-сторонников кандидата выглядят сделанными одной рукой.
Рэпер Канье Уэст
22 июля, 07:20
Канье Уэст спросил в Twitter, стоит ли ему баллотироваться в президенты
Как отмечает агентство, статус президентской кампании Уэста и вопрос его участия в выборах до сих остается неясным.
Уэст ранее заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп. Он также предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие исполнителя говорили, что Уэст страдает биполярным расстройством.
По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампКанье УэстДжо БайденНью-ДжерсиСШАВ мире
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