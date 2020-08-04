СМИ: Канье Уэст отозвал заявку на участие в выборах в одном из штатов

Сообщается, что административному судье штата Гейлу Куксону поступило письмо, отправленное с электронного адреса предвыборной кампании Уэста с отказом от участия в выборах.

"Я буду рассматривать это письмо как просьбу об отзыве вашей заявки быть номинированным на пост президента США в штате Нью-Джерси", - ответил судья.

В конце июля местный специалист по избирательному праву подал жалобу на заявку Уэста. В иске указывалось, что некоторые подписи избирателей-сторонников кандидата выглядят сделанными одной рукой.

Как отмечает агентство, статус президентской кампании Уэста и вопрос его участия в выборах до сих остается неясным.

Уэст ранее заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп . Он также предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие исполнителя говорили, что Уэст страдает биполярным расстройством.