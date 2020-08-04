По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва в Бейруте

"Наш корреспондент передает: есть новость о по меньшей мере одном погибшем", - значится в сообщении телеканала, который не приводит дополнительных подробностей.

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

Сильный взрыв прогремел вечером во вторник в районе порта Бейрута, взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла.