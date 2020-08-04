Очевидцы публикуют видео с мощным взрывом в Бейруте

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Сети появились кадры взрыва и его последствий в районе порта в . В Сети появились кадры взрыва и его последствий в районе порта в Бейруте

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил о двух взрывах в ливанской столице.

Breaking: Video shows the moment of a massive explosion in Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/pwE0c4QQV4 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 4, 2020

Как передает корреспондент РИА Новости, в результате происшествия несколько десятков местных жителей были ранены.

مراسل #العربية محمود شكر: آلاف الشقق السكنية طالها #انفجار_بيروت ومئات الجرحى ملقون في الأرض وداخل البنايات pic.twitter.com/UAdhwEt27D — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 4, 2020

Ряд домов были разрушены, под завалами могут быть люди.

По данным местных СМИ, причиной взрыва стало возгорание на одном из складов с пиротехникой.