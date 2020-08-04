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Лукашенко заявил, что уборка урожая важнее выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важнейшая в республике задача, несмотря на проходящие выборы главы государства, - убрать урожай хлеба. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:19
2020-08-04T19:19
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 4 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что важнейшая в республике задача, несмотря на проходящие выборы главы государства, - убрать урожай хлеба.
Как сообщает
президентская пресс-служба, Лукашенко во вторник провел встречу с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками по областям и городу Минску
.
"Как я часто говорю, выборы выборами, девятого (августа - ред.) вечером они закончатся, и десятого нам придется заниматься той тяжелой, кому-то неинтересной рутиной. Но без нее жизни не бывает. Еще раз: внимание - крестьянам. Посмотрите, чтобы мы не расслабились, особенно в эту неделю. Погода стоит горячая, надо воспользоваться и убрать основную массу зерновых колосовых. Первейшая задача - собрать хлеб. Он хороший, его потерять нельзя", - сказал Лукашенко.
Он также отметил, что вся инфраструктура в регионах - от связи до транспорта - должна функционировать без перебоев, особенно в период проведения выборной кампании. "Надо сделать так, чтобы все инфраструктурные организации работали как часы. Это хорошая проверка, это как у военных на учениях", - считает глава государства.
По его мнению, белорусы всегда активно участвуют в выборах. "Нужно их попросить, чтобы они, несмотря на летний период.., нашли в течение недели возможность прийти и проголосовать. У нас люди сознательные и отзовутся на нашу просьбу поучаствовать в этих выборах", - добавил Лукашенко.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, с 4 по 8 августа в стране проходит досрочное голосование. Кандидатами зарегистрированы пять человек, Лукашенко баллотируется на шестой срок.
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