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Лукашенко заявил, что уборка урожая важнее выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важнейшая в республике задача, несмотря на проходящие выборы главы государства, - убрать урожай хлеба. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:19
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что уборка урожая важнее выборов

19:19 04.08.2020
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© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важнейшая в республике задача, несмотря на проходящие выборы главы государства, - убрать урожай хлеба.
Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко во вторник провел встречу с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками по областям и городу Минску.
"Как я часто говорю, выборы выборами, девятого (августа - ред.) вечером они закончатся, и десятого нам придется заниматься той тяжелой, кому-то неинтересной рутиной. Но без нее жизни не бывает. Еще раз: внимание - крестьянам. Посмотрите, чтобы мы не расслабились, особенно в эту неделю. Погода стоит горячая, надо воспользоваться и убрать основную массу зерновых колосовых. Первейшая задача - собрать хлеб. Он хороший, его потерять нельзя", - сказал Лукашенко.
Он также отметил, что вся инфраструктура в регионах - от связи до транспорта - должна функционировать без перебоев, особенно в период проведения выборной кампании. "Надо сделать так, чтобы все инфраструктурные организации работали как часы. Это хорошая проверка, это как у военных на учениях", - считает глава государства.
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По его мнению, белорусы всегда активно участвуют в выборах. "Нужно их попросить, чтобы они, несмотря на летний период.., нашли в течение недели возможность прийти и проголосовать. У нас люди сознательные и отзовутся на нашу просьбу поучаствовать в этих выборах", - добавил Лукашенко.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, с 4 по 8 августа в стране проходит досрочное голосование. Кандидатами зарегистрированы пять человек, Лукашенко баллотируется на шестой срок.

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