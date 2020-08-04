https://ria.ru/20200804/1575368479.html
Источник прокомментировал решение о продаже авиабилетов в закрытые страны
Авиакомпании, продающие билеты в "закрытые" страны, де-юре не нарушают закон, Минтранс и Росавиации не могут им это запретить, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:14
2020-08-04T19:14
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
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https://ria.ru/20200801/1575255543.html
https://ria.ru/20200729/1575098624.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574978179_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a2e138076c7dc5538c52dee9576f4ac7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика