Источник прокомментировал решение о продаже авиабилетов в закрытые страны

"Де-юре авиакомпании не нарушают законодательство. Они отдельные хозяйствующие субъекты, которые ведут свою коммерческую деятельность самостоятельно", - сказал источник.

"Разрешить продажу или запретить продажу авиабилетов ни Минтранс, ни Росавиации не имеют права. А факт возможного мошенничества может быть доказан только теми ведомствами, в компетенцию которых входят такие полномочия", - продолжил он.