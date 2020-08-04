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Источник прокомментировал решение о продаже авиабилетов в закрытые страны
Авиакомпании, продающие билеты в "закрытые" страны, де-юре не нарушают закон, Минтранс и Росавиации не могут им это запретить, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:14
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574978179_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a2e138076c7dc5538c52dee9576f4ac7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика

Источник прокомментировал решение о продаже авиабилетов в закрытые страны

19:14 04.08.2020
591
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале D аэропорта Шереметьево
Пассажиры в терминале D аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Авиакомпании, продающие билеты в "закрытые" страны, де-юре не нарушают закон, Минтранс и Росавиации не могут им это запретить, заявил РИА Новости источник в авиаотрасли.
Федеральная антимонопольная служба РФ ранее сообщила, что направила письмо в адрес Минтранса, указав на риски для граждан из-за продажи авиакомпаниями билетов по закрытым направлениям.
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"Де-юре авиакомпании не нарушают законодательство. Они отдельные хозяйствующие субъекты, которые ведут свою коммерческую деятельность самостоятельно", - сказал источник.
"Разрешить продажу или запретить продажу авиабилетов ни Минтранс, ни Росавиации не имеют права. А факт возможного мошенничества может быть доказан только теми ведомствами, в компетенцию которых входят такие полномочия", - продолжил он.
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РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Экономика
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