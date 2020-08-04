Взрыв в Бейруте разрушил несколько домов, под завалами могут быть люди

БЕЙРУТ, 4 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Несколько домов разрушены в столице Ливана Бейруте в результате взрыва, под завалами могут быть люди, заявил РИА Новости сотрудник Красного Креста.
Сильный взрыв прогремел вечером во вторник в районе порта Бейрута, взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла.
"Много раненых, из-за стекла в первую очередь. Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами", — рассказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости, десятки жителей Бейрута получили ранения при мощном взрыве в районе порта Бейрута. Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов, в основном ранения осколочные.
Причиной взрыва, по данным ливанских СМИ, могло стать возгорание на одном из складов, где хранилась пиротехника.
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