В МИД решительно осудили ракетные удары Израиля по Сирии

Всю ответственность за инцидент израильтяне возложили на сирийскую сторону, отметили в МИД РФ. По поступающим сообщениям, воздушной атаке подверглись наблюдательные посты, зенитные установки, системы объективного контроля, а также командные пункты ВС САР.

"Решительно осуждаем эти действия и выражаем серьезную обеспокоенность по поводу очередного обострения отношений между Израилем и Сирией. Предостерегаем израильское руководство от повторения подобных шагов, чреватых опасными последствиями для всего ближневосточного региона. Выражаем поддержку суверенитета и территориальной целостности САР. Призываем обе стороны проявить сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации напряженности", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.