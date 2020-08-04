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Война в Сирии
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В МИД решительно осудили ракетные удары Израиля по Сирии
Москва решительно осуждает ракетные удары Израиля по Сирии и призывает стороны не допустить дальнейшей эскалации напряженности, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ввс израиля, война в сирии, москва, сирия, израиль, в мире

В МИД решительно осудили ракетные удары Израиля по Сирии

18:59 04.08.2020 (обновлено: 19:03 04.08.2020)
2021
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами
© AP Photo / Ariel Schalit
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москва решительно осуждает ракетные удары Израиля по Сирии и призывает стороны не допустить дальнейшей эскалации напряженности, говорится в сообщении МИД РФ.
Вечером 3 августа ВВС Израиля нанесли удары по позициям сирийских военных в ответ на якобы предпринятую неизвестными лицами ранее в тот же день попытку заложить взрывное устройство вблизи разделительной линии на оккупированных Голанских высотах.
Всю ответственность за инцидент израильтяне возложили на сирийскую сторону, отметили в МИД РФ. По поступающим сообщениям, воздушной атаке подверглись наблюдательные посты, зенитные установки, системы объективного контроля, а также командные пункты ВС САР.
"Решительно осуждаем эти действия и выражаем серьезную обеспокоенность по поводу очередного обострения отношений между Израилем и Сирией. Предостерегаем израильское руководство от повторения подобных шагов, чреватых опасными последствиями для всего ближневосточного региона. Выражаем поддержку суверенитета и территориальной целостности САР. Призываем обе стороны проявить сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации напряженности", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
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