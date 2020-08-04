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Лукашенко призвал окружить заботой зарубежных наблюдателей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам окружить заботой зарубежных наблюдателей, которые в период пандемии коронавируса COVID-19 не... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T18:57
александр лукашенко
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353
60
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александр лукашенко, снг, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал окружить заботой зарубежных наблюдателей

18:57 04.08.2020
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© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам окружить заботой зарубежных наблюдателей, которые в период пандемии коронавируса COVID-19 не побоялись приехать в республику для мониторинга кампании по выборам главы государства.
Как сообщается на сайте президента Белоруссии, Лукашенко во вторник провел встречу с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками по областям и Минску. Глава республики, в частности, отметил, что на нынешнюю электоральную кампанию аккредитовано рекордное количество внутренних наблюдателей - более 45 тысяч.
"Есть и зарубежные. Надо окружить их в хорошем смысле слова заботой, потому что это люди героические: они не побоялись в пандемию приехать в Беларусь из-за рубежа, даже пусть из России, Украины. Не побоялись, приехали, чтобы посмотреть, как идут наши выборы. Поэтому к ним надо соответствующее отношение", - заявил Лукашенко.
Президент также отметил, что у каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах, в том числе у инфицированных коронавирусом.
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Помимо прочего, Лукашенко подчеркнул, что выборы пройдут в строгом соответствии с белорусским законодательством и исключительно в интересах народа. "Если у кого-то иные ожидания, то напрасно. Белорусские законы, белорусский народ - это главное", - добавил он.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек, Лукашенко баллотируется на шестой срок. По последним данным ЦИК республики, для мониторинга электоральной кампании аккредитованы 212 иностранных наблюдателей, в том числе 167 – по линии миссии СНГ, еще 45 – от дипломатического корпуса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,9 миллиона случаев заражения, свыше 686 тысяч человек скончались.

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