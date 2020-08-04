Лукашенко призвал окружить заботой зарубежных наблюдателей

Президент также отметил, что у каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах, в том числе у инфицированных коронавирусом.

Помимо прочего, Лукашенко подчеркнул, что выборы пройдут в строгом соответствии с белорусским законодательством и исключительно в интересах народа. "Если у кого-то иные ожидания, то напрасно. Белорусские законы, белорусский народ - это главное", - добавил он.