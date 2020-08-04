Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Управление министерства юстиции России по Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы " Роскосмоса Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов

"Адвокаты отказались давать подписку о неразглашении, тогда следователь составил на каждого из них протокол о том, что они отказались от подписки, он был составлен с участием понятых. Обычно следствие расценивает данный документ как равноценный подписке", - сказал собеседник агентства.

"На этот раз, дабы оказать на нас давление, следствие обратилось в столичный Минюст с такой жалобой. Минюст, в свою очередь, обратился в адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные дела", - добавил он.

Павлов отметил, что пока речь идет о четырех адвокатах из дела, имеющих московскую прописку и прикрепленных к столичной палате адвокатов. "Я и коллега Смирнов информацию про такие жалобы в отношении нас пока не получали", - добавил он.

Непосредственный фигурант жалобы адвокат Дмитрий Катчев разъяснил РИА Новости порядок рассмотрения таких представлений.

“Представление Минюста является безусловным основанием для проверки адвокатской палаты. Вопрос о том, возбуждать дисциплинарное производство или нет, будет рассматривать профильный комитет. Если будет принято решение о возбуждении дисциплинарного производства, то его будет рассматривать совет адвокатской палаты. В рамках рассмотрения будет принято решение о наказании - от замечания до лишения адвокатского статуса”, - заявил Катчев.

Он заключил, что давать подписку о неразглашении – право адвоката, а не обязанность, также расценив действие следствия как попытку оказать давление на защиту.

Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ , советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США . Вину бывший журналист не признает.