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Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:21
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
россия
роскосмос
нато
дмитрий рогозин
сша
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, нато, дмитрий рогозин, сша, происшествия

Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

18:57 04.08.2020 (обновлено: 19:21 04.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"Адвокаты отказались давать подписку о неразглашении, тогда следователь составил на каждого из них протокол о том, что они отказались от подписки, он был составлен с участием понятых. Обычно следствие расценивает данный документ как равноценный подписке", - сказал собеседник агентства.
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"На этот раз, дабы оказать на нас давление, следствие обратилось в столичный Минюст с такой жалобой. Минюст, в свою очередь, обратился в адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные дела", - добавил он.
Павлов отметил, что пока речь идет о четырех адвокатах из дела, имеющих московскую прописку и прикрепленных к столичной палате адвокатов. "Я и коллега Смирнов информацию про такие жалобы в отношении нас пока не получали", - добавил он.
Непосредственный фигурант жалобы адвокат Дмитрий Катчев разъяснил РИА Новости порядок рассмотрения таких представлений.

“Представление Минюста является безусловным основанием для проверки адвокатской палаты. Вопрос о том, возбуждать дисциплинарное производство или нет, будет рассматривать профильный комитет. Если будет принято решение о возбуждении дисциплинарного производства, то его будет рассматривать совет адвокатской палаты. В рамках рассмотрения будет принято решение о наказании - от замечания до лишения адвокатского статуса”, - заявил Катчев.

Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
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Он заключил, что давать подписку о неразглашении – право адвоката, а не обязанность, также расценив действие следствия как попытку оказать давление на защиту.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияРоскосмосНАТОДмитрий РогозинСШАПроисшествия
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