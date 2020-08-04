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https://ria.ru/20200804/1575367416.html
СМИ: Брэдли Купер ведет переговоры, чтобы сняться у Пола Томаса Андерсона
СМИ узнали, американский актер Брэдли Кепер ведет переговоры, чтобы сняться в новой драме режиссера Пола Томаса Андерсона, создавшего "Магнолию" (1999 год),... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T20:39
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
брэдли купер
пол томас андерсон
лос-анджелес
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, брэдли купер, пол томас андерсон, лос-анджелес

СМИ: Брэдли Купер ведет переговоры, чтобы сняться у Пола Томаса Андерсона

20:01 04.08.2020 (обновлено: 20:39 04.08.2020)
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© AP Photo / Invision/Jordan Strauss Американский актер Брэдли Купер в Лос-Анджелесе. 2015 год
Американский актер Брэдли Купер в Лос-Анджелесе. 2015 год
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. СМИ узнали, американский актер Брэдли Кепер ведет переговоры, чтобы сняться в новой драме режиссера Пола Томаса Андерсона, создавшего "Магнолию" (1999 год), "Нефть" (2008 год), "Мастера" (2012 год) и другие картины, сообщает Empire.
Восьмикратный номинант на премию "Оскар" Андерсон не раскрыл название будущего фильма и лишь вкратце описал сюжет. Известно, что действие будет происходить в 1970-х годах в долине Сан-Фернандо, регионе, расположенном к северу от Лос-Анджелеса. Основные события будут связаны с подростком-актером, который ходит в среднюю школу. Кого сыграет Купер, пока неизвестно.
По информации Empire, режиссер планирует приступить к съемкам этой осенью. Но все будет зависеть от ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
К тому же Брэдли Купер пока занят. Он должен завершить работу в фильме Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров". Лента станет экранизацией одноименного романа Уильяма Линзи Грэшема. Премьера картины запланирована на 2021 год.
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыБрэдли КуперПол Томас АндерсонЛос-Анджелес
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