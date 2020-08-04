СМИ: Брэдли Купер ведет переговоры, чтобы сняться у Пола Томаса Андерсона

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. СМИ узнали, американский актер Брэдли Кепер ведет переговоры, чтобы сняться в новой драме режиссера Пола Томаса Андерсона, создавшего "Магнолию" (1999 год), "Нефть" (2008 год), "Мастера" (2012 год) и другие картины, СМИ узнали, американский актер Брэдли Кепер ведет переговоры, чтобы сняться в новой драме режиссера Пола Томаса Андерсона, создавшего "Магнолию" (1999 год), "Нефть" (2008 год), "Мастера" (2012 год) и другие картины, сообщает Empire.

Восьмикратный номинант на премию "Оскар" Андерсон не раскрыл название будущего фильма и лишь вкратце описал сюжет. Известно, что действие будет происходить в 1970-х годах в долине Сан-Фернандо, регионе, расположенном к северу от Лос-Анджелеса. Основные события будут связаны с подростком-актером, который ходит в среднюю школу. Кого сыграет Купер, пока неизвестно.

По информации Empire, режиссер планирует приступить к съемкам этой осенью. Но все будет зависеть от ситуации, связанной с пандемией коронавируса.