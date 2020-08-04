https://ria.ru/20200804/1575367116.html
В Петербурге оштрафовали двоих выпускников за шпаргалку и телефон на ЕГЭ
Два выпускника петербургских школ получили судебные штрафы за использование во время ЕГЭ мобильного телефона и шпаргалки, говорится в сообщении объединенной... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T18:47
2020-08-04T18:47
единый государственный экзамен (егэ)
калининский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573834681_0:201:2925:1846_1400x0_80_0_0_7e865f445da9c909806514b661023fc6.jpg
https://sn.ria.ru/20200803/1575299858.html
https://ria.ru/20200803/1575297074.html
1
калининский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573834681_0:201:2925:1846_1400x0_80_0_0_7e865f445da9c909806514b661023fc6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573834681_98:0:2829:2048_1400x0_80_0_0_099800468fdc6e160c34c7e5642f42ee.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573834681_439:0:2487:2048_1400x0_80_0_0_0c8d56df7ca68c5b3f3d948b041ec140.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый государственный экзамен (егэ), калининский район, общество