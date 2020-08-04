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В Петербурге оштрафовали двоих выпускников за шпаргалку и телефон на ЕГЭ
Два выпускника петербургских школ получили судебные штрафы за использование во время ЕГЭ мобильного телефона и шпаргалки, говорится в сообщении объединенной... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T18:47
единый государственный экзамен (егэ)
калининский район
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
единый государственный экзамен (егэ), калининский район, общество

В Петербурге оштрафовали двоих выпускников за шпаргалку и телефон на ЕГЭ

18:47 04.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкШкольник перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии №12 в Чите
Школьник перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии №12 в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Два выпускника петербургских школ получили судебные штрафы за использование во время ЕГЭ мобильного телефона и шпаргалки, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.
"(Выпускник школы) 13 июля 2020 года, в нарушение процедуры проведения ЕГЭ по истории, имел при себе справочные материалы (шпаргалку)… Вину признал", - говорится в сообщении.
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Мировой судья судебного участка №46 Калининского района привлек его к административной ответственности за нарушение требований к ведению образовательной деятельности. Суд назначил ему штраф в размере 3 тысяч рублей.
Аналогичный штраф был назначен мировым судьей судебного участка №17 Василеостровского района еще одному правонарушителю, который использовал мобильный телефон на ЕГЭ по русскому языку.
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8641311
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