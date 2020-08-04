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Эксперты рассказали, как вырос спрос туристов на авиабилеты в Черногорию
После сообщения о том, что Черногория готова принимать российских туристов, спрос на авиабилеты в этом направлении увеличился в девять раз, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:58
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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Эксперты рассказали, как вырос спрос туристов на авиабилеты в Черногорию

19:58 04.08.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. После сообщения о том, что Черногория готова принимать российских туристов, спрос на авиабилеты в этом направлении увеличился в девять раз, сообщает Туту.ру.
Власти Черногории отменили ограничения для въезда россиян на территорию страны, однако пока прямое авиасообщение с Россией отсутствует, и о его возобновлении официально объявлено не было. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований проездных документов и выяснили, что количество поисков авиабилетов из Москвы в Тиват во вторник, 4 августа, выросло в девять раз по сравнению с понедельником. Интерес к этому направлению вышел на средний уровень прошлого года всего за несколько часов.
На данный момент есть билеты на прямые рейсы в продаже у Montenegro Airlines (с 19 августа), "Аэрофлота" (с 20 августа) и "Уральских авиалиний" (с 21 августа).
Минимальные цены по билетам из Москвы в Тиват после 21 августа составляют 10-11 тысяч рублей в одну сторону. Это на 20-30 процентов больше, чем годом ранее, когда минимальные цены в августе были на уровне восьми тысяч рублей. Эксперты отмечают, что увеличение стоимости частично объясняется ростом курса евро.
Черногория была в числе стран, с которой российские путешественники ждали открытия границ больше всего: в опросе, который компания проводила в июле, эта страна вошла в десятку самых востребованных направлений, набрав четыре процента голосов.
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