Эксперты рассказали, как вырос спрос туристов на авиабилеты в Черногорию

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. После сообщения о том, что Черногория готова принимать российских туристов, спрос на авиабилеты в этом направлении увеличился в девять раз, сообщает Туту.ру.

Власти Черногории отменили ограничения для въезда россиян на территорию страны, однако пока прямое авиасообщение с Россией отсутствует, и о его возобновлении официально объявлено не было. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований проездных документов и выяснили, что количество поисков авиабилетов из Москвы в Тиват во вторник, 4 августа, выросло в девять раз по сравнению с понедельником. Интерес к этому направлению вышел на средний уровень прошлого года всего за несколько часов.

На данный момент есть билеты на прямые рейсы в продаже у Montenegro Airlines (с 19 августа), "Аэрофлота" (с 20 августа) и "Уральских авиалиний" (с 21 августа).

Минимальные цены по билетам из Москвы в Тиват после 21 августа составляют 10-11 тысяч рублей в одну сторону. Это на 20-30 процентов больше, чем годом ранее, когда минимальные цены в августе были на уровне восьми тысяч рублей. Эксперты отмечают, что увеличение стоимости частично объясняется ростом курса евро.