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В Совбезе Белоруссии заявили о постоянных попытках вмешательства в выборы
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что за новейшую историю республики было совершено минимум шесть попыток цветных революций. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T18:45
президентская кампания в белоруссии
андрей равков
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, андрей равков, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Совбезе Белоруссии заявили о постоянных попытках вмешательства в выборы

18:44 04.08.2020 (обновлено: 18:45 04.08.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
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МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что за новейшую историю республики было совершено минимум шесть попыток цветных революций.
Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к народу и парламенту, заявил, что на стране решили отработать цветные революции с учетом новых информтехнологий, но ничего не выйдет. Он отметил, что Белоруссия готовит свою "армию специалистов", которые смогут справиться с киберугрозами и особо сложными технологиями.
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"В подтверждение прозвучавшей в послании главы государства темы цветных революций могу привести конкретный пример. Этот вывод не придуман, как это теперь модно говорить, в коридорах власти, а сделан учеными, научно-исследовательская работа проводилась в БГУ (Белорусском госуниверситете – ред.). Так, начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства", - написал Равков во вторник в Facebook.
Он подчеркнул, что "новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций". "Причем подобные процессы продолжаются, хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах. Одна из них - так называемая "трансформация" - предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления", - продолжил госсекретарь.
Он отметил, что "основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети".
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"Конечно, современная жизнь немыслима без этих атрибутов, однако их использование именно для массового "промывания мозгов" превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений XXI века. Выражусь образно – нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться", - добавил Равков.
Выборы главы государства пройдут в республике 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий глава госудасртва. Во вторник в республике началось досрочное голосование.

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