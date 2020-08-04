В Совбезе Белоруссии заявили о постоянных попытках вмешательства в выборы

МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что за новейшую историю республики было совершено минимум шесть попыток цветных революций.
Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к народу и парламенту, заявил, что на стране решили отработать цветные революции с учетом новых информтехнологий, но ничего не выйдет. Он отметил, что Белоруссия готовит свою "армию специалистов", которые смогут справиться с киберугрозами и особо сложными технологиями.
"В подтверждение прозвучавшей в послании главы государства темы цветных революций могу привести конкретный пример. Этот вывод не придуман, как это теперь модно говорить, в коридорах власти, а сделан учеными, научно-исследовательская работа проводилась в БГУ (Белорусском госуниверситете – ред.). Так, начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства", - написал Равков во вторник в Facebook.
Он подчеркнул, что "новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций". "Причем подобные процессы продолжаются, хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах. Одна из них - так называемая "трансформация" - предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления", - продолжил госсекретарь.
Он отметил, что "основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети".
"Конечно, современная жизнь немыслима без этих атрибутов, однако их использование именно для массового "промывания мозгов" превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений XXI века. Выражусь образно – нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться", - добавил Равков.
Выборы главы государства пройдут в республике 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий глава госудасртва. Во вторник в республике началось досрочное голосование.
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