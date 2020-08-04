В Совбезе Белоруссии заявили о постоянных попытках вмешательства в выборы

"Конечно, современная жизнь немыслима без этих атрибутов, однако их использование именно для массового "промывания мозгов" превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений XXI века. Выражусь образно – нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться", - добавил Равков.