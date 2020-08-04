https://ria.ru/20200804/1575366901.html
Подмосковье заняло второе место по ВРП, несмотря на пандемию
Несмотря на то что пандемия коронавируса серьезно ударила по отечественной экономике, Московской области удалось занять второе место в стране по объему ВРП... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T18:40
2020-08-04T18:40
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Несмотря на то что пандемия коронавируса серьезно ударила по отечественной экономике, Московской области удалось занять второе место в стране по объему ВРП (валовый региональный продукт). Об этом сообщил телеканал "360"
.
Экономика выросла на 3,7%, объем ВРП Подмосковья составил 4,6 триллиона рублей, а консолидированный бюджет – 667 миллиардов рублей.
За первое полугодие нынешнего года промышленное производство в регионе увеличилось на 6,4%. Во II квартале налоги получилось снизить на 16%. Отмечается сокращение инвестиций в основной капитал на 17,6%, жилье – на 30%, торговлю – на 5,2%.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на то, что область поднялась на пятую позицию рейтинга инвестиционной привлекательности. Вложения инвесторов составили более триллиона рублей, а доход – 582 миллиарда рублей.
Региональные власти ежегодно проводят серьезную работу, чтобы улучшить показатели.