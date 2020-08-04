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В России девушка впервые стала машинистом локомотива
Профессию машиниста локомотива впервые в России получила девушка, сообщается на сайте РЖД. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T18:37
россия
ржд
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, ржд, общество

В России девушка впервые стала машинистом локомотива

18:37 04.08.2020
2969
© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыСофья Дорофеева
Софья Дорофеева
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Профессию машиниста локомотива впервые в России получила девушка, сообщается на сайте РЖД.
Законодательно в РФ планируется разрешить женщинам работать машинистами с 2021 года. Замгендиректора РЖД Олег Валинский в интервью корпоративному изданию компании газете "Гудок" сообщал, что для того, чтобы претендовать на должность машиниста, надо не меньше трех лет отработать помощником.
"Впервые профессию машиниста локомотива получила девушка, закончив с отличием Московский колледж железнодорожного и городского транспорта. Первой девушкой-машинистом стала 21-летняя Софья Дорофеева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девушка обучалась два года, в обучение входили теоретические и практические занятия, в том числе правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте, охраны труда, устройство подвижного состава, а также отработка навыков вождения поездов на специальных тренажерах, полностью имитирующих кабину машиниста.
Добавляется, что с 1 января 2021 года Софья сможет приступить к работе помощником машиниста электропоезда для наработки опыта и последующей самостоятельной работы машинистом.
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15 мая, 17:20
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64222219
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