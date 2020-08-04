https://ria.ru/20200804/1575366646.html
В России девушка впервые стала машинистом локомотива
Профессию машиниста локомотива впервые в России получила девушка, сообщается на сайте РЖД. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T18:37
2020-08-04T18:37
россия
ржд
общество
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ржд, общество
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Профессию машиниста локомотива впервые в России получила девушка, сообщается на сайте РЖД
.
Законодательно в РФ планируется разрешить женщинам работать машинистами с 2021 года. Замгендиректора РЖД Олег Валинский в интервью корпоративному изданию компании газете "Гудок" сообщал, что для того, чтобы претендовать на должность машиниста, надо не меньше трех лет отработать помощником.
"Впервые профессию машиниста локомотива получила девушка, закончив с отличием Московский колледж железнодорожного и городского транспорта. Первой девушкой-машинистом стала 21-летняя Софья Дорофеева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девушка обучалась два года, в обучение входили теоретические и практические занятия, в том числе правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте, охраны труда, устройство подвижного состава, а также отработка навыков вождения поездов на специальных тренажерах, полностью имитирующих кабину машиниста.
Добавляется, что с 1 января 2021 года Софья сможет приступить к работе помощником машиниста электропоезда для наработки опыта и последующей самостоятельной работы машинистом.