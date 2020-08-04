В России девушка впервые стала машинистом локомотива

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Профессию машиниста локомотива впервые в России получила девушка, сообщается на сайте Профессию машиниста локомотива впервые в России получила девушка, сообщается на сайте РЖД

Законодательно в РФ планируется разрешить женщинам работать машинистами с 2021 года. Замгендиректора РЖД Олег Валинский в интервью корпоративному изданию компании газете "Гудок" сообщал, что для того, чтобы претендовать на должность машиниста, надо не меньше трех лет отработать помощником.

"Впервые профессию машиниста локомотива получила девушка, закончив с отличием Московский колледж железнодорожного и городского транспорта. Первой девушкой-машинистом стала 21-летняя Софья Дорофеева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка обучалась два года, в обучение входили теоретические и практические занятия, в том числе правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте, охраны труда, устройство подвижного состава, а также отработка навыков вождения поездов на специальных тренажерах, полностью имитирующих кабину машиниста.