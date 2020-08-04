В Улан-Удэ закупят автобусы с цитатами Путина

"Приобретение в собственность муниципального образования "городской округ "город Улан-Удэ" 22 автобусов", - значится объект закупки. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 104,3 миллиона рублей. В качестве источника финансирования указаны федеральный, республиканский и местный бюджеты.

Согласно техзаданию, один автобус должен вмещать не менее 50 пассажиров, содержать минимум 15 сидячих мест и одно место для размещения инвалидов в креслах-колясках. Транспорт должен быть не раньше 2020 года выпуска.