https://ria.ru/20200804/1575365505.html
В Улан-Удэ закупят автобусы с цитатами Путина
Власти города Улан-Удэ в Бурятии объявили аукцион на поставку 22 автобусов, оформленных цитатами президента России Владимира Путина, следует из данных портала... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T18:19
2020-08-04T18:19
республика бурятия
дальний восток
арктика
владимир путин
улан-удэ
общество
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Вацлав Петров
Северная Корея какая-то.
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республика бурятия
дальний восток
арктика
улан-удэ
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, дальний восток, арктика, владимир путин, улан-удэ, общество
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Власти города Улан-Удэ
в Бурятии объявили аукцион на поставку 22 автобусов, оформленных цитатами президента России Владимира Путина
, следует из данных портала госзакупок.
"Приобретение в собственность муниципального образования "городской округ "город Улан-Удэ" 22 автобусов", - значится объект закупки. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 104,3 миллиона рублей. В качестве источника финансирования указаны федеральный, республиканский и местный бюджеты.
Согласно техзаданию, один автобус должен вмещать не менее 50 пассажиров, содержать минимум 15 сидячих мест и одно место для размещения инвалидов в креслах-колясках. Транспорт должен быть не раньше 2020 года выпуска.
В пакете опубликованной документации содержится оригинал-макет аппликации, которая должна украшать автобус снаружи. В частности, на боковых стенках автобуса напечатан логотип Министерства РФ по развитию Дальнего Востока
и Арктики
и написаны крупными буквами цитаты с указанием их автора - президента Владимира Путина: "Дальний Восток - ключевое направление развития России", "Народный бюджет - инициатива людей".
Заказчик ожидает поставки в течение 30 дней с момента заключения договора.
Заявки на участие в аукционе принимают до утра 5 августа, проведение аукциона намечено на 7 августа.