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В Бейруте прогремел мощный взрыв
В районе порта в ливанской столице Бейруте прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T20:35
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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Особенно если учитывать, что Ливан с Израилем совсем не дружат, практически воюют, случайным назвать этот взрыв язык не повернется. От Израиля можно любой подлости ожидать.
354
А почему не хлопок, как у нас постоянно?
227
47
бейрут
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
LIVE: В Бейруте прогремел мощный взрыв
LIVE: В Бейруте прогремел мощный взрыв
2020-08-04T18:18
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Кадры мощного взрыва в районе порта в Бейруте
Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута.
2020-08-04T18:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

В Бейруте прогремел мощный взрыв

18:18 04.08.2020 (обновлено: 20:35 04.08.2020)
289642
БЕЙРУТ, 4 авг — РИА Новости. В районе порта в ливанской столице Бейруте прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что погибли не менее десяти человек.
В свою очередь, телеканал Al Arabiya со ссылкой на ливанских журналистов передает, что на месте взрыва нашли тела не менее шести человек.
Взрыву предшествовал небольшой хлопок, а через пять минут появился черный и белый дым. После в небо поднялся столб красного дыма.
В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Люди, пострадавшие от осколков витрин, выбитых в результате взрыва

Люди, пострадавшие от осколков витрин, выбитых в результате взрыва в районе порта в Бейруте
1 из 4

Люди, пострадавшие от осколков витрин, выбитых в результате взрыва

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Осколки выбитых витрин и окон зданий.

Осколки выбитых витрин и окон зданий в Бейруте после взрыва в районе порта
2 из 4

Осколки выбитых витрин и окон зданий.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Последствия взрыва

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
3 из 4

Последствия взрыва

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Здание с выбитыми окнами

Здание с выбитыми окнами в Бейруте после взрыва в районе порта
4 из 4

Здание с выбитыми окнами

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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1 из 4

Люди, пострадавшие от осколков витрин, выбитых в результате взрыва

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
2 из 4

Осколки выбитых витрин и окон зданий.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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3 из 4

Последствия взрыва

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
4 из 4

Здание с выбитыми окнами

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.
"Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами", — добавил собеседник агентства.
По информации корреспондента РИА Новости, ранения получили сотни человек, машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов. В тушении пожара участвуют вертолеты.
Как сообщило Национальное информационное агентство Ливана, взрыв произошел возле зернохранилищ в порту Бейрута, на складе пиротехники.
В свою очередь, глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о взрыве пиротехники, заявив, что это были другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время.
Представитель посольства России в Ливане рассказал РИА Новости, что фасад здания дипмиссии в результате ЧП получил небольшие повреждения, среди сотрудников раненых нет.
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
986758522146124
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Взрыв в БейрутеБейрутЛиванВ мире
Популярные комментарии
Особенно если учитывать, что Ливан с Израилем совсем не дружат, практически воюют, случайным назвать этот взрыв язык не повернется. От Израиля можно любой подлости ожидать.
4 августа, 19:02
Министр Правды
12400321017
А почему не хлопок, как у нас постоянно?
4 августа, 18:24
Андрей Эщкере
1331311277
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