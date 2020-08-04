В Бейруте прогремел мощный взрыв

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БЕЙРУТ, 4 авг — РИА Новости. В районе порта в ливанской столице В районе порта в ливанской столице Бейруте прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что погибли не менее десяти человек.

В свою очередь, телеканал Al Arabiya со ссылкой на ливанских журналистов передает, что на месте взрыва нашли тела не менее шести человек.

Взрыву предшествовал небольшой хлопок, а через пять минут появился черный и белый дым. После в небо поднялся столб красного дыма.

В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла.

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

"Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами", — добавил собеседник агентства.

По информации корреспондента РИА Новости, ранения получили сотни человек, машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов. В тушении пожара участвуют вертолеты.

Как сообщило Национальное информационное агентство Ливана, взрыв произошел возле зернохранилищ в порту Бейрута, на складе пиротехники.

В свою очередь, глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о взрыве пиротехники, заявив, что это были другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время.

Представитель посольства России в Ливане рассказал РИА Новости, что фасад здания дипмиссии в результате ЧП получил небольшие повреждения, среди сотрудников раненых нет.