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В театре рассказали о самочувствии Елены Кондулайнен
Самочувствие заслуженной артистки РФ Елены Кондулайнен, которую ранее госпитализировали с подозрением на инсульт, улучшилось, но о выписке пока речь не идет,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T18:17
культура
елена кондулайнен
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россия
новости культуры
театр луны
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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7 495 645-6601 
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елена кондулайнен, культура, россия, новости культуры, театр луны, москва

В театре рассказали о самочувствии Елены Кондулайнен

18:17 04.08.2020
4489
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Елена Кондулайнен
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Самочувствие заслуженной артистки РФ Елены Кондулайнен, которую ранее госпитализировали с подозрением на инсульт, улучшилось, но о выписке пока речь не идет, рассказали РИА Новости в театре "Луны" во вторник.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кондулайнен якобы сломала руку в больнице, где проходит реабилитацию после перенесенного инсульта.
"Елена находится в палате, восстанавливает силы. Самочувствие, безусловно, стало лучше. Про выписку врачи пока ничего не говорят, и про руку мы подтвердить или опровергнуть информацию не можем, к сожалению", - заявила собеседница агентства.
Кондулайнен снялась более чем в 40 фильмах, но наибольшую известность ей принесла роль в "Сто дней до приказа". Также она сыграла в "Раз, два - горе не беда!", "Дикий ветер", "Дафнис и Хлоя", сериале "Интерны" и других.
Актриса Елена Кондулайнен. Архивное фото
9 апреля 2018, 01:57
Биография Елены Кондулайнен
000406
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КультураЕлена КондулайненКультураРоссияНовости культурыТеатр ЛуныМосква
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