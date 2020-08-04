В театре рассказали о самочувствии Елены Кондулайнен

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Самочувствие заслуженной артистки РФ Самочувствие заслуженной артистки РФ Елены Кондулайнен , которую ранее госпитализировали с подозрением на инсульт, улучшилось, но о выписке пока речь не идет, рассказали РИА Новости в театре "Луны" во вторник.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кондулайнен якобы сломала руку в больнице, где проходит реабилитацию после перенесенного инсульта.

"Елена находится в палате, восстанавливает силы. Самочувствие, безусловно, стало лучше. Про выписку врачи пока ничего не говорят, и про руку мы подтвердить или опровергнуть информацию не можем, к сожалению", - заявила собеседница агентства.