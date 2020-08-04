https://ria.ru/20200804/1575365195.html
В Подмосковье нашли подростков, избивших мужчину ради видео
Полиция установила личности подростков, избивших мужчину в Подмосковье и снявших избиение на видео, на родителей составлены административные протоколы, сообщили РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T18:10
2020-08-04T18:10
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200729/1575094591.html
Раиса Бушева
Хватит нянчиться с малолетними отморозками-сажать надо, а родителям огромный штраф, за такое воспитание...
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия