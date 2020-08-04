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В Подмосковье нашли подростков, избивших мужчину ради видео
Полиция установила личности подростков, избивших мужчину в Подмосковье и снявших избиение на видео, на родителей составлены административные протоколы, сообщили РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T18:10
московская область (подмосковье)
происшествия
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Хватит нянчиться с малолетними отморозками-сажать надо, а родителям огромный штраф, за такое воспитание...
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1
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1400x0_80_0_0_02f27143bde43c9241bb75f88285b4bc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье нашли подростков, избивших мужчину ради видео

18:10 04.08.2020
1368
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полиция установила личности подростков, избивших мужчину в Подмосковье и снявших избиение на видео, на родителей составлены административные протоколы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Подмосковью.
Ранее в интернете появилось видео, на котором, предположительно, двое несовершеннолетних избивают мужчину. Тот лежит на земле и не сопротивляется.
"Установлены личности двух несовершеннолетних, 2007 и 2005 годов рождения, причастных к избиению гражданина на видео. На родителей подростков составили административные протоколы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - сказали в пресс-службе.
По факту избиения полицейские проводят проверку.
Сотрудник полиции
29 июля, 11:47
В Красноуральске подростки избили школьницу за оскорбление в соцсети
265510578
Обсудить 1
Московская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Хватит нянчиться с малолетними отморозками-сажать надо, а родителям огромный штраф, за такое воспитание...
4 августа, 19:09
Раиса Бушева
1310000
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