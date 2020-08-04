В Подмосковье нашли подростков, избивших мужчину ради видео

Ранее в интернете появилось видео, на котором, предположительно, двое несовершеннолетних избивают мужчину. Тот лежит на земле и не сопротивляется.

"Установлены личности двух несовершеннолетних, 2007 и 2005 годов рождения, причастных к избиению гражданина на видео. На родителей подростков составили административные протоколы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - сказали в пресс-службе.