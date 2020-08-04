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Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию
Цены на золото в октябре превысят две тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:33
экономика
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https://cdn24.img.ria.ru/images/155060/56/1550605625_0:383:2959:2047_1400x0_80_0_0_f191c8e2af1d42001c1ab552708d3cb9.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575363581.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1574962507.html
Россия закупилась золотом когда оно по 1200 стоило, а с марта-апреля оно уже по 1700+. За три месяца российское золото подорожало на 50%. Кароче тому кто всё это в России организовал нужно памятник при жизни ставить, он для страны денег заработал на десятки миллиардов баксов.
93
Кто-то тут рыдал о неоправданном вложении российских активов в золото, а оно вона как повернулось!
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50
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155060/56/1550605625_0:383:2959:2047_1400x0_80_0_0_f191c8e2af1d42001c1ab552708d3cb9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

18:20 04.08.2020 (обновлено: 19:33 04.08.2020)
9271
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпаковка золотого слитка на Екатеринбургском заводе
Упаковка золотого слитка на Екатеринбургском заводе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Цены на золото в октябре превысят две тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.
Именно столько стал стоить фьючерс на нью-йоркской бирже Comex. Также более чем на четыре процента выросла ожидаемая цена на серебро в сентябре.
Золотые слитки
Вчера, 17:45
Почти на 3%. Производство золота в России увеличилось
При этом физический объем сделок с золотом на Мосбирже по итогам января — июля 2020 года снизился на 41,07%. В денежном выражении на площадке за этот период заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 23,525 миллиарда рублей.
Участниками биржевого рынка золота и серебра являются 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Мосбиржи.
Золотые слитки на Екатеринбургском заводе
27 июля, 09:50Сказано в эфире
"Это прогнозировалось". Эксперт раскрыл, с чем связан рост цены на золотоЦена золота обновила исторический рекорд и достигла 1911,7 долларов за тройскую унцию. В эфире радио Sputnik директор по стратегии инвестиционной компании "ФИНАМ", кандидат экономических наук Ярослав Кабаков прокомментировал ситуацию на рынке.
15478437
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Экономика
Популярные комментарии
Россия закупилась золотом когда оно по 1200 стоило, а с марта-апреля оно уже по 1700+. За три месяца российское золото подорожало на 50%. Кароче тому кто всё это в России организовал нужно памятник при жизни ставить, он для страны денег заработал на десятки миллиардов баксов.
4 августа, 21:41
СССергей Смирнов
8632002
Кто-то тут рыдал о неоправданном вложении российских активов в золото, а оно вона как повернулось!
4 августа, 19:48
Андрей Е
3320006
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