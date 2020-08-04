Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Цены на золото в октябре превысят две тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.
Именно столько стал стоить фьючерс на нью-йоркской бирже Comex. Также более чем на четыре процента выросла ожидаемая цена на серебро в сентябре.
При этом физический объем сделок с золотом на Мосбирже по итогам января — июля 2020 года снизился на 41,07%. В денежном выражении на площадке за этот период заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 23,525 миллиарда рублей.
Участниками биржевого рынка золота и серебра являются 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Мосбиржи.
27 июля, 09:50Сказано в эфире"Это прогнозировалось". Эксперт раскрыл, с чем связан рост цены на золотоЦена золота обновила исторический рекорд и достигла 1911,7 долларов за тройскую унцию. В эфире радио Sputnik директор по стратегии инвестиционной компании "ФИНАМ", кандидат экономических наук Ярослав Кабаков прокомментировал ситуацию на рынке.