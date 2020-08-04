Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Цены на золото в октябре превысят две тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

Именно столько стал стоить фьючерс на нью-йоркской бирже Comex. Также более чем на четыре процента выросла ожидаемая цена на серебро в сентябре.

При этом физический объем сделок с золотом на Мосбирже по итогам января — июля 2020 года снизился на 41,07%. В денежном выражении на площадке за этот период заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 23,525 миллиарда рублей.