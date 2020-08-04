Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский МиГ-31 перехватил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский самолет радиоэлектронной борьбы, сообщил Национальный центр управления обороной.
Как уточняется в заявлении, средства контроля воздушного пространства увидели приближающуюся к государственной границе цель. Экипаж поднятого для перехвата истребителя из состава дежурных сил ПВО Северного флота с безопасного расстояния идентифицировал ее как Falcon 20, принадлежащий ВВС Норвегии.
После того как самолет-разведчик сделал разворот в противоположном направлении от границы, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром. В ведомстве подчеркнули, что полет российского перехватчика проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Госграницу норвежский самолет не нарушил.
За последний месяц специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Так, 31 июля Су-27 перехватил американский ЕР-3Е над Черным морем. А 14-го числа в небе над Баренцевым и Черным морями обнаружили норвежские Р-3С "Орион" и американские Р-8А "Посейдон", RС-135, а также беспилотник MQ-9А "Рипер".
25 июля, 19:30В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО