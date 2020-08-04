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Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 перехватил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский самолет радиоэлектронной борьбы, сообщил Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:13
миг-31
россия
баренцево море
норвегия
в мире
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россия
баренцево море
норвегия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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60
миг-31, россия, баренцево море, норвегия, в мире

Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

18:00 04.08.2020 (обновлено: 19:13 04.08.2020)
9643
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российский МиГ-31 перехватил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский самолет радиоэлектронной борьбы, сообщил Национальный центр управления обороной.
Как уточняется в заявлении, средства контроля воздушного пространства увидели приближающуюся к государственной границе цель. Экипаж поднятого для перехвата истребителя из состава дежурных сил ПВО Северного флота с безопасного расстояния идентифицировал ее как Falcon 20, принадлежащий ВВС Норвегии.
Министр обороны США Марк Эспер
29 июля, 16:20
Глава Пентагона назвал цель переброски военных ближе к границам России
После того как самолет-разведчик сделал разворот в противоположном направлении от границы, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром. В ведомстве подчеркнули, что полет российского перехватчика проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Госграницу норвежский самолет не нарушил.
За последний месяц специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Так, 31 июля Су-27 перехватил американский ЕР-3Е над Черным морем. А 14-го числа в небе над Баренцевым и Черным морями обнаружили норвежские Р-3С "Орион" и американские Р-8А "Посейдон", RС-135, а также беспилотник MQ-9А "Рипер".
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МиГ-31РоссияБаренцево мореНорвегияВ мире
Популярные комментарии
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4 августа, 18:29
Jo Dee Fostar
560002
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