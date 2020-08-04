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В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp внедрили в приложение новую функцию, которая позволяет проверять подлинность пересланных сообщений. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:54
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149086/14/1490861442_0:236:3078:1967_1400x0_80_0_0_f05afb105ead6bafeaa897e348043aa3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
whatsapp inc., google, великобритания, ирландия, мексика, италия, сша, технологии, в мире

В WhatsApp появилась новая функция

17:54 04.08.2020
9883
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Разработчики WhatsApp внедрили в приложение новую функцию, которая позволяет проверять подлинность пересланных сообщений.
Нововведение коснется посланий, полученных в групповых чатах и переадресованных много раз. Рядом с ними появится значок лупы, нажатие на который позволит отправить в поисковик Google текст сообщения.
Таким образом пользователь сможет найти новости или другие источники информации по данной теме.
Функция фактчекинга уже доступна в последних версиях WhatsApp в США, Великобритании, Испании, Бразилии, Мексике, Италии, Ирландии на устройствах под управлением iOS и Android.
Логотип мессенджера WhatsApp
2 июня, 11:04
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
33520214
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WhatsApp Inc.GoogleВеликобританияИрландияМексикаИталияСШАТехнологииВ мире
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