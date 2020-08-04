https://ria.ru/20200804/1575364265.html
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp внедрили в приложение новую функцию, которая позволяет проверять подлинность пересланных сообщений. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:54
2020-08-04T17:54
whatsapp inc.
google
великобритания
ирландия
мексика
италия
сша
технологии
в мире
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https://ria.ru/20200602/1572333896.html
великобритания
ирландия
мексика
италия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149086/14/1490861442_0:236:3078:1967_1400x0_80_0_0_f05afb105ead6bafeaa897e348043aa3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
whatsapp inc., google, великобритания, ирландия, мексика, италия, сша, технологии, в мире