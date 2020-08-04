https://ria.ru/20200804/1575364091.html
Главный эпидемиолог Дании предостерег от ослабления карантинных мер
Главный эпидемиолог Дании Коре Мёльбак выступил против ослабления мер карантина в стране и перехода к четвертой фазе, предполагающей открытие ночных клубов,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:50
2020-08-04T17:50
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, дания, в мире
СТОКГОЛЬМ, 4 авг - РИА Новости.
Главный эпидемиолог Дании
Коре Мёльбак выступил против ослабления мер карантина в стране и перехода к четвертой фазе, предполагающей открытие ночных клубов, передает датская радиостанция DR
.
"Моя профессиональная оценка заключается в том, что с точки зрения здравоохранения сейчас нет повода говорить о дальнейшем открытии, учитывая что мы видим рост числа заражений", - заявил Мёльбак DR.
По его словам, открытие ночных клубов несет опасность еще и потому, что там практически невозможно обеспечить соблюдение социальной дистанции.
В настоящее время правительство Дании обсуждает переход к следующей фазе снятия ограничительных мер, которая включает открытие ночных клубов. Кроме того, с выходных допустимое число участников мероприятий увеличивается со 100 до 200 человек.
В интервью другому датскому изданию Ingeniøren
Мёльбак отметил, что решение о дальнейшем открытии скорее политическое.
"Это решение несет с собой большой риск. Если с политической точки зрения есть желание пойти на этот риск, то и решение должно быть политическим", - заявил эпидемиолог.
Дания стала одной из первых стран, начавших постепенное снятие мер карантина в апреле, после того распространение коронавируса в стране остановилось. В июле, однако, в разных частях страны были зафиксированы новые вспышки заболевания. По данным датского института по борьбе с инфекционными заболеваниями, на прошлой неделе коронавирусом в Дании заразились 494 человека, это почти в два раза больше, чем неделей ранее.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.