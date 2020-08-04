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Главный эпидемиолог Дании предостерег от ослабления карантинных мер
Главный эпидемиолог Дании Коре Мёльбак выступил против ослабления мер карантина в стране и перехода к четвертой фазе, предполагающей открытие ночных клубов,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, дания, в мире

Главный эпидемиолог Дании предостерег от ослабления карантинных мер

17:50 04.08.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген
© РИА Новости / Александр Юрьев
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СТОКГОЛЬМ, 4 авг - РИА Новости. Главный эпидемиолог Дании Коре Мёльбак выступил против ослабления мер карантина в стране и перехода к четвертой фазе, предполагающей открытие ночных клубов, передает датская радиостанция DR.

"Моя профессиональная оценка заключается в том, что с точки зрения здравоохранения сейчас нет повода говорить о дальнейшем открытии, учитывая что мы видим рост числа заражений", - заявил Мёльбак DR.

По его словам, открытие ночных клубов несет опасность еще и потому, что там практически невозможно обеспечить соблюдение социальной дистанции.
В настоящее время правительство Дании обсуждает переход к следующей фазе снятия ограничительных мер, которая включает открытие ночных клубов. Кроме того, с выходных допустимое число участников мероприятий увеличивается со 100 до 200 человек.
В интервью другому датскому изданию Ingeniøren Мёльбак отметил, что решение о дальнейшем открытии скорее политическое.
"Это решение несет с собой большой риск. Если с политической точки зрения есть желание пойти на этот риск, то и решение должно быть политическим", - заявил эпидемиолог.
Дания стала одной из первых стран, начавших постепенное снятие мер карантина в апреле, после того распространение коронавируса в стране остановилось. В июле, однако, в разных частях страны были зафиксированы новые вспышки заболевания. По данным датского института по борьбе с инфекционными заболеваниями, на прошлой неделе коронавирусом в Дании заразились 494 человека, это почти в два раза больше, чем неделей ранее.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДанияВ мире
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