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Эксперт: Лукашенко требует, чтобы Россия сдалась
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершает предвыборную кампанию на антироссийской волне в расчете на будущие дивиденды от Запада, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T17:50
президентская кампания в белоруссии
россия
майк помпео
андрей суздальцев
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575359410.html
https://ria.ru/20200804/1575359097.html
Это их выбор. Была Молдова (скатилась до самой бедной страны континента). Потом место Молдовы заняла 404. Россия в ущерб себе и своего развития никого тащить не обязана, тем более при этом выслушивая претензии. Нет денег иди занимай на мировых рынках и лети на дно. Никто никого не держит, пусть идут куда хотят :)))
57
Вот пусть запад его и содержит
56
13
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350088_0:76:665:450_1400x0_80_0_0_a29a15fcc3f2a6db6489294355b564c8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентская кампания в белоруссии, россия, майк помпео, андрей суздальцев, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Эксперт: Лукашенко требует, чтобы Россия сдалась

17:50 04.08.2020
7659
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершает предвыборную кампанию на антироссийской волне в расчете на будущие дивиденды от Запада, заявил РИА Новости эксперт, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.
Лукашенко во вторник, за несколько дней до выборов на высший государственный пост, выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. В нем он, в частности, заявил, что если произойдут попытки дестабилизировать обстановку в Белоруссии, то "до Владивостока будет тяжело".

"Он (Лукашенко) закрепил в своем послании тезис о том, что Россия объявила ему войну, хотя он это слово и не называл, но он дал это понять. В Белоруссии захватили российских граждан, с его стороны идет такой шантаж, я думаю, есть угроза того, что он до конца недели может отдать кого-то из них Украине. На самом деле он требует, чтобы Россия сдалась", - сказал Суздальцев.

По его словам, "Лукашенко поворачивается на Запад, чтобы свернуть интеграцию и продолжать просто получать от России ресурсы". "Он чувствует поддержку Запада. Вероятно, он такую поддержку получил во время встречи с (госсекретарем США Майком) Помпео в феврале этого года. Он рассчитывает, что его жесткая позиция (по отношению к России) зачтется, и это позволит ему после выборов на новой волне более активно выдавливать из России ресурсы, дотации и другие преференции", - считает эксперт.
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По мнению политолога, "Лукашенко подошел к рубежу: игра в интеграцию закончилась". "Никакой интеграции с Россией для Лукашенко не будет. А чтобы сохранить поступление ресурсов, сохранить доступ к российскому рынку, ему необходим новый союзник, который будет давить Россию вместе с ним. Этот союзник - Запад. Поэтому идет такая жесткая игра в войну", - указал аналитик.
"Он завершает свою предвыборную кампанию на антироссийской волне, где Россия обвиняется не просто во вмешательстве, а в вооруженном вмешательстве. Это происходит, потому что ему нужно удержать власть во что бы то ни стало. Он считает, что он может делать сейчас все, что угодно, и все это ему потом сойдет с рук", - заключил Суздальцев.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
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Президентская кампания в БелоруссииРоссияМайк ПомпеоАндрей СуздальцевАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Это их выбор. Была Молдова (скатилась до самой бедной страны континента). Потом место Молдовы заняла 404. Россия в ущерб себе и своего развития никого тащить не обязана, тем более при этом выслушивая претензии. Нет денег иди занимай на мировых рынках и лети на дно. Никто никого не держит, пусть идут куда хотят :)))
4 августа, 18:22
ВРВиталик Р
5200104
Вот пусть запад его и содержит
4 августа, 18:03
IKIvan K
5020103
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