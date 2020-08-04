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ФАС пожаловалась на продажу авиабилетов на закрытые направления
Федеральная антимонопольная служба РФ направила письмо в адрес Минтранса, указав на риски для граждан из-за продажи авиакомпаниями билетов по закрытым... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T18:12
туризм
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

ФАС пожаловалась на продажу авиабилетов на закрытые направления

18:12 04.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание ФАС России. Архивное фото
Здание ФАС России. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ направила письмо в адрес Минтранса, указав на риски для граждан из-за продажи авиакомпаниями билетов по закрытым направлениям, сообщается на сайте ведомства.
Как сообщает ФАС, в ведомство поступают обращения граждан о продаже авиакомпаниями билетов на рейсы в страны, сообщение с которыми в настоящее время отсутствует. Отмечается, что это обстоятельство создает риск отмены рейсов по причине отсутствия разрешения на международный полет. Кроме того, вместо возврата денежных средств по несостоявшимся полетам пассажирам предлагаются ваучеры.
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"Ведомство обращает внимание, что подобная практика может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний. Соответствующее письмо направлено сегодня в Минтранс России", - говорится в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
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ТуризмРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
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