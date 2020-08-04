ФАС пожаловалась на продажу авиабилетов на закрытые направления

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ направила письмо в адрес Минтранса, указав на риски для граждан из-за продажи авиакомпаниями билетов по закрытым направлениям, сообщается на сайте ведомства.
Как сообщает ФАС, в ведомство поступают обращения граждан о продаже авиакомпаниями билетов на рейсы в страны, сообщение с которыми в настоящее время отсутствует. Отмечается, что это обстоятельство создает риск отмены рейсов по причине отсутствия разрешения на международный полет. Кроме того, вместо возврата денежных средств по несостоявшимся полетам пассажирам предлагаются ваучеры.
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"Ведомство обращает внимание, что подобная практика может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний. Соответствующее письмо направлено сегодня в Минтранс России", - говорится в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.